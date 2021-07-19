Евгений Петин: «Открытие» продолжает развитие на благо клиентов

Руководитель уверен: экономическая ситуация продолжит улучшаться.

- Что изменилось в работе банка в 2021 году? С какими показателями тамбовская команда завершила полугодие?

- Цели, которые были поставлены, в большей степени достигнуты. За полгода мы на 50% приросли по кредитному портфелю (до 1,5 миллиарда рублей), портфель пассивов составил 1,4 миллиарда.

Но начнем с того, что пандемийный 2020 год принципиально изменил наше понимание классического банкинга. Существенные изменения, в первую очередь, произошли в процессе цифровизации нашей линейки и методов доставки продуктов непосредственно до клиента. По итогам прошлого года эксперты признали интернет банк для физических лиц и портал для малого и среднего бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» одним из лучших, где наши клиенты могут выполнять практически все операции, доступные в офисе.

Банком представлен новый формат сопровождения клиентов малого и среднего бизнеса - «Sky-офис» – когда сотрудник может проконсультировать клиентов практически по любому вопросу банковского обслуживания.

- Какие новые продукты предлагает банк? На что стоит обратить внимание?

- Буквально сейчас у клиентов - физических лиц, имеющих учетную запись на Госуслугах, появилась возможность установить мобильное приложение «Открытия» и оформить виртуальную карту. Отмечу, что тенденция отказа от пластика в пользу виртуальных карт сегодня является одним из трендов банковской сферы.

Флагманский продукт банка «opencard» позволяет нашим клиентам существенно экономить на комиссиях и получать достойный cashback, думаю, однозначно стоит обратить внимание на данную карту. При зачислении заработной платы с помощью программы «индивидуальный зарплатный проект» можно получать все предложения от банка по более выгодным условиям.

Есть новые идеи и в деле приумножения средств. Депозитные продукты сегодня отличаются меньшей доходностью. Поэтому вместе с нашими партнерами – ООО «СК Росгосстрах Жизнь» и АО «Открытие-брокер» - мы пересмотрели систему инвестиционных продуктов в сторону повышенного дохода с умеренными рисками в длительных периодах.

- Кстати, изменились ли сберегательные стратегии ваших клиентов?

- В деле инвестирования можно выделить два направления. Первое – это деньги, вложенные на короткий срок (менее года при возможности в любой момент их использовать). Второй сценарий, когда люди стали активнее рассматривать возможность долгосрочных размещений. Мы отмечаем сейчас отток с классических срочных депозитов в пользу программ текущих или накопительных счетов. В этой связи значительно возрос спрос на программы инвестиционного и накопительного страхования жизни с возможностью получения налогового вычета до 52 000 рублей, а также брокерское обслуживание.

- Что изменилось в сфере ипотечного кредитования?

- Ипотека в прошлом году стала одним из ключевых инструментов поддержки россиян со стороны государства, потому и показала такой стремительный рост. Начало 2021 года ознаменовалось сокращением объектов первичного рынка недвижимости, вследствие чего «вторичка» активно начала догонять цены новостроек. Конечно, это даст некий отток, слегка успокоит рынок ипотеки. Но она по-прежнему останется одним из самых востребованных банковских продуктов.

Рекомендую обратить внимание на новинку: ипотека с рефинансированием и дополнительной суммой на личные нужды. Важно, что длительный срок кредитования по данной программе делает особо выгодной и вторую ее часть – размер платежа получается гораздо меньше, чем у стандартного потребительского кредита.

- Как банк выстраивает работу с предпринимателями? Какие продукты востребованы бизнесом?

- В 2021 году мы приступили к реализации новой стратегии: был создан новый полноценный отдел по работе с малым и средним бизнесом, и с начала года мы выдали уже более 120 миллионов на интересы микро- и малого бизнеса.

Дополнительно к уже существующим программам субсидирования (МСХ, Минэконом развития, программы стимулирования МСП и др.), мы заключили соглашение о сотрудничестве с фондом содействия кредитованию МСП, что позволило расширить возможности инвестиционного кредитования в рамках государственных программ субсидирования. Вы видим потребность в инвестиционных кредитах на увеличение мощностей, компании оценивают возможности диверсификации бизнеса, расширение в сторону новых для себя направлений.

Банк «Открытие» стремится к укреплению долгосрочных партнерских отношений с регионом, мы готовы оценивать и финансировать проекты, в которых заинтересованы бизнес и правительство Тамбовской области. В банке богатый опыт реализации региональных проектов в рамках частного и государственного партнерства.

- Какие еще есть перспективы на будущее?

Однозначно будет продолжена цифровизация бизнеса банка: мы видим своей задачей минимальное посещение клиентом офиса банка при максимально широкой линейке продуктов и услуг, доступной в удаленном режиме. Пандемийное давление усиливается, поэтому нам важно, чтобы работа с банком продолжала быть комфортной – независимо от того, может прийти клиент к нам на офлайн-консультацией или нет. Важный приоритет нашей работы — повышение уровня удовлетворенности клиентов и акцент на нефинансовые сервисы.

Еще один из приоритетов - работа с малым бизнесом, мы продолжим выдавать кредиты на инвестиционные и оборотные цели. Ведь от этого зависит развитие нашего региона, это важно для всех без исключения его жителей.