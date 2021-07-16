Тамбовчане: «Записи на вакцинацию нет до августа!»

До введения обязательной вакцинации прививочная кампания в области проходила вполне спокойно Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Тамбовчане не могут привиться от коронавируса. По словам жителей области, записи на вакцинацию нет до начала августа.

- Я живу в Мичуринске. В Тамбовской области введены меры по обязательной вакцинации граждан отдельных категорий. При этом прививок нет в пунктах вакцинации уже с начала июля, - говорит жительница наукограда Ирина Евсюкова. - Я стою в очередь на вакцинацию вместе со своей матерью, пенсионеркой, уже более двух недель. В поликлинике не уточняют, когда именно будет возможность сделать прививку.

- Решила вакцинироваться, но оказалось, что ждать прививку нужно больше двух недель, - жалуется тамбовчанка Наталья Воронина. – Зачем тогда всех агитировать в срочном порядке прививаться, если банально нет препарата.

В администрации Тамбовской области констатируют, что дефицит вакцины сегодня наблюдается, к сожалению, во всех регионах страны. В тамбовской области, по последним данным, в листе ожидания на вакцинацию находятся порядка 30 тысяч человек. На этой неделе регион направил в Минздрав просьбу увеличить для Тамбовской области поставки вакцины в количестве не меньше 50 тысяч комплектов в неделю. Объемы препарата обещали пересмотреть.

- Когда Минздрав увеличит поставки вакцины от коронавирусной инфекции в нашу область, мы сможем ежедневно прививать до 7 тысяч человек, - сказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Ажиотаж с прививками возник после выхода постановления главного санитарного врача региона, предписывающего обязательную вакцинацию для сотрудников сфер, которым по роду деятельности приходится постоянно контактировать с людьми. Это требование коснулось сотрудников общепита, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и пр. Документ был подписан 28 июня. Пройти первую вакцинацию тамбовчанам необходимо до 20 июля, ввести второй компонент - до 15 августа. Но, как выясняется, сделать этого люди не могут. Последний транш «Спутника V» пришел в область 16 июля и всего в количестве 1,2 тысячи доз. Дефицит препарата учли в региональном Роспотребнадзоре. В ведомстве подготовили новую редакцию документа, которая предписывает тамбовчанам при отсутствии вакцины записаться в лист ожидания, а когда подойдут сроки, сделать прививку. На сегодняшний день полную вакцинацию в области прошли больше 150 тысяч человек.