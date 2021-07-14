Экс-мэр Тамбова Александр Бобров избежал наказания в суде

Александр Бобров

1 июля в Ленинском районном суде Тамбова вынесли решение по делу бывшего градоначальника областного центра Александра Боброва. Экс-мэра обвиняли в двух фактах преступлений по ч. 1 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Будучи руководителем города Бобров проводил махинации с земельными участками, расположенными на севере Тамбова.

По версии следствия, одно из преступлений Александр Бобров совершил в 2014 году. Тогда горадминистрация продала участок, расположенный на улице Сабуровской частному лицу за 1 миллион 874 тысячи рублей. На этой земле можно было строить только спортивные площадки. Но спустя несколько месяцев владелец участка обратился в мэрию с просьбой снять с земли ограничения на строительство.

Александр Бобров удовлетворил эту просьбу и, миную необходимую в таком случае процедуру согласования с правовым управлением мэрии, подписал документ, разрешающий стройку. Это значительно повышал стоимость земли, подсчитано, что в результате действий Боброва бюджет города недополучил почти 3 миллиона рублей. Потом градоначальник решил передать в аренду фирме, которую контролировали его родственники, участок площадью около 2 тысяч квадратных метров, также расположенный на ул. Сабуровской областного центра. Для каких целей это было сделано, сначала было неясно – согласно градостроительным документам, строительство в этом месте города не предполагалось. Спустя год, без проведения официальных торгов, что исключило других возможных претендентов на эту землю, подконтрольная родным экс-мэра фирма получила участок в аренду. К этому моменту назначение земель подходило для строительства торгового центра. Участок передавался сроком на 10 лет. По истечении некоторое время земли, не без вмешательства, как считают следователи, Александра Боброва, разделили на несколько наделов поменьше. Все эти действия противоречили закону.

Аналогичным образом, как предполагалось, Александр Бобров помог фирме своей сестры получить участок на ул. Магистральной площадью 10 тысяч кв. м. градоначальник снова решил обойти процедуру торгов и передал участок организации в аренду на 3 года. По документам здесь должен был появиться магазин. Но фирма передала права на участок другому человеку, получив за это деньги.

Заседания по этим делам проходили в суде Ленинского района с марта этого года, в итоге Александру Боброву удалось избежать уголовной ответственности.

- Дело прекращено по нереабилитирующим основаниям - за истечением сроков давности уголовного преследования, - рассказали в Ленинском районном суде. - В соответствии с п. «б» ч. 1 статьи 78 УК РФ срок давности для преступлений средней тяжести составляет 6 лет.

Александр Бобров является фигурантом ещё одного уголовного дела об афере с дорогостоящим «Лексусом». 24 января 2020 года в суде дело также прекратили в связи с истечением срока давности. С таким решением не согласились в прокуратуре Тамбовской области, это решение обжаловали, и в сентябре прошлого года дело экс-градоначальника вернули на новое рассмотрение. Заседания по нему еще продолжаются.