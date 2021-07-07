Тамбовские коммунальщики установили у дома неплательщика пирамиду с надписью «Здесь живет должник»

"Пирамида должника" будет курсировать по городу

Тамбовские коммунальщики начали использовать новый метод борьбы с неплательщиками. На прошлой неделе у дома должника, который проживает на улице Астраханской областного центра, появилась необычная конструкция в виде пирамиды, на которой было написано «Здесь живет должник» и «Вы должны». Как рассказали в пресс-службе АО «Тамбовские коммунальные системы» в доме, у которого установили конструкцию, проживает злостный неплательщик, задолжавший сотни тысяч рублей за холодное водоснабжение и водоотведение. Пирамида – это сооружение высотой чуть больше метра и весом около тонны.

- «Пирамида должника» – это одна из крайних мер, ранее жильцу неоднократно

направлялись уведомления, его посещали сотрудники водоканала с

предложениями о реструктуризации, - говорят в пресс-службе АО «ТКС». – Если и такой метод не подействует, следующим этапом станет отключение домовладения от систем водоснабжения и водоотведения.

Как выяснилось, пирамиды, которые в Тамбове применили впервые, не изобретение наших коммунальщиков, еще в 2018 году их начали использовать в Самаре. Причем не только у частных домов. Более лёгкие, деревянные конструкции прикрепляли даже на балконах многоквартирных домов, у квартир, где живут должники. Кроме того, на вооружении самарского водоканала есть шумовая пирамида, в которую встроен работающий с 6 до 23

часов громкоговоритель. В течение всего этого времени он напоминает жителям о необходимости погасить долг, есть даже световая пирамида, которую видно даже ночью. Аналогичный способ воздействия на неплательщиков после успешной апробации метода самарскими коллегами переняли и в Пензе. Здесь за два года использования, с помощью пирамид с неплательщиков собрали больше 10 миллионов рублей. В каждом регионе возникал вопрос, насколько законен такой способ борьбы с должниками. Коммунальщики уверяют, что не нарушают права жителей, потому что не указывают их персональные данные на конструкциях, никак не идентифицируют их личность (не размещают изображения).

Информацией об установке пирамиды редакция «КП» поделилась с прокуратурой Тамбовской области.

- Сразу сложно сказать, нарушают ли действия компании права жителей и не противоречат ли они законодательству, - говорит старший помощник прокурора Тамбовской области Галина Соболева. – Но мы обязательно проведём проверку и ответим на эти вопросы.

По мнению тамбовчан, которые обсуждают ноу-хау водоканала в соцсетях, в какой-то мере работа коммунальщиков с должниками напоминает коллекторские методы «выбивания» долгов. Мы не раз писали об испорченных надписями с требованием отдать долг дверях, фасадах многоквартирных домов и пр. Но, по словам юриста Геннадия Трубцова, это сравнение некорректно.

- К коллекторам предъявлялись претензии в порче чужого имущества, в данном же случае речи об этом не идет. Должника действительно не называют, - говорит Геннадий Трубцов. – Вопрос возникает, на каком основании коммунальная компания использует, как я предполагаю городскую территорию для размещения нестационарных объектов? По правилам, для этого требуется специальное разрешение, согласование. Были ли соблюдены эти требования? Вопрос.

Как рассказали в администрации города Тамбова, чтобы прояснить ситуацию, на место установки пирамиды отправился и.о. председателя контрольного комитета мэрии Игорь Мжачих.

- Действительно, выяснилось, что земля, на которой размещена конструкция – городская, - рассказали по итогам осмотра «места происшествия» в пресс-службе администрации города. – На данный момент в контрольном комитете проводят проверку, на предмет того, поступали ли в администрацию города обращения по согласованию места её для размещения. Параллельно изучается вопрос, как классифицировать эту конструкцию, чтобы определить последующий порядок действий.

Пока контролирующие органы выясняют правильность и законность действий коммунальщиков, метод, как рассказали в АО «ТКС», сработал.

- На следующий день после установки конструкции, 30 июня, собственник домовладения обратился в Центр Единого обслуживания по вопросу погашения задолженности, - пояснили в коммунальной компании. - Мужчина оплатил часть долга сразу (примерно одну треть), на оставшуюся сумму с ним был заключили договор реструктуризации, после этого «Пирамиду должника» от его дома убрали. «Пирамида» будет использоваться и в дальнейшем в отношении самых злостных должников.

Фото АО "ТКС"

КСТАТИ

Горожане задолжали за воду больше 40 миллионов рублей

По данным АО «Тамбовские коммунальные системы, по состоянию на июнь этого года жители города задолжали за воду около 42 миллионов рублей, причем многие абоненты годами игнорируют обязательства по оплате долга.

– Средства мы могли быть направить на модернизацию тамбовских сетей

водоснабжения и водоотведения, которые в ней очень нуждаются, - говорит

главный управляющий директор тамбовского водоканала Павел Едигарев.

- Мы настроены решительно и будем использовать все доступные нам

способы добиться оплаты от должников.