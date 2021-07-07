Лидеры партии «Новые люди» Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева возглавили список кандидатов в Госдуму

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Лидер и основатель партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева возглавили общефедеральную часть списка. Всего от партии выдвинуто – 239 кандидатов по 37 территориальным группам. Кроме того, 215 кандидатов выставили свои кандидатуры по одномандатным округам.

По словам лидера партии Алексея Нечаева, выборы 2021 года будут сложными, но конкурентными.

«Мы переходим в новый этап политической борьбы, в котором мы еще не участвовали. Новые люди ничего не боятся, очень быстро всему учатся. В прошлом году на втором съезде мы выдвинули кандидатов в городские думы и региональные заксобрания. Мы провели мощные кампании и в четырех регионах прошли в заксобрания», - напомнил он.

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Нечаев отметил, опыт прошлого года помог партии открыть отделения более чем в 75 регионах, создать более 600 избирательных штабов в разных городах. У партии уже десятки тысяч активистов, которые готовы вести избирательную кампанию на высоком уровне.

«Мы стали партией, которая не прячется от людей, напротив, мы идёт к людям. Это в России не принято. Вы знаете многих наших кандидатов в лицо. Наши кандидаты - это люди профессиональные. Они не только что-то уже сделали в прошлом для себя и своей семьи, они также делают многое для регионов, в которых живут», - подчеркнул Алексей Нечаев.

Сардана Авксентьева отметила, Новые люди стремятся вернуть прямой равноправный диалог людей с властью.

«Наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу. У нас с вами получится оправдать доверие людей», - отметила Сардана Авксентьева.

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Новые люди намерены побороться за голоса избирателей и в региональных избирательных кампаниях. Партия выдвинула своих кандидатов в более чем 30 заксобраниях субъектов федерации и в 6 городских советах. На выборах губернатора Хабаровского края партию представит журналист Владимир Чернышов, а на выборах губернатора Ульяновской области - предприниматель Светлана Горева.

«Партия «Новые люди» образована недавно, но мы чувствуем уверенность в своих силах, наши кандидаты состоявшие люди, которые ходят создать в нашей стране условия для развития каждого человека, независимо от финансового и социального положения», - говорит руководитель Тамбовского регионального отделения партии «Новые люди» Никита Пересыпкин.

На съезде Новых людей Никита Пересыпкин был утвержден в списке от партии в региональной группе Тамбовская область. Кроме того, капитан, секретарь РО в Тамбовской области политической партии «Новые люди» Никита Пересыпкин выдвинул свою кандидатуру в 177 (Тамбовская область – Тамбовский) одномандатном избирательном округе.

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Илья Воротников, заместитель секретаря регионального отделения в Тамбовской области политической партии «Новые Люди», намерен побороться за депутатский мандат в 178 одномандатном избирательном округе (Тамбовская область – Рассказовский).