Инфляция на Тамбовщине бьет рекорды

Неприятно удивляют тамбовчан цены на некоторую сельхозпродукцию

Темпы инфляции в Тамбовской области превышают показатели по Центральному федеральному округу и даже общероссийские. По данным банка России в мае этого года, по сравнению с апрелем она выросла на 41 пункт и составила 6,78%. Напомним, инфляция - это показатель общего уровня повышения цен. Рассчитывают её на основании анализа изменения стоимости порядка 500 продуктов, товаров и разных услуг, во внимание берутся, в том числе, цены на одежду, лекарства, проезд, коммуналку, мобильную связь и прочее.

Официальные темпы инфляции в целом по России и по ЦФО в мае составили 6,02% и 5,97% соответственно, но в нашем регионе она оказалась существенно выше. По словам экспертов, на конечные цифры больше всего повлиял рост цен на продукты питания и непродовольственные товары. Тамбовчане возмущены огромным повышением стоимости, казалось бы, самых элементарных продуктов: яиц, подсолнечного масла, сахара и мяса кур. А цены на морковь, лук и картошку в нашем сельскохозяйственном регионе сейчас бьют рекорды. Особенно поражают горожан ценники на свёклу и морковь – цены за эти корнеплоды доходят до 150 рублей за килограмм. Официально подсчитано, что темп прироста цен только на продукты питания в мае увеличился до 7,5% в мае, по сравнению с 7% в апреле.

По данным Росстата лидером по подорожанию действительно стал сахар. За последний год (с мая 2020 года) цена этого продукта подскочила почти на 43% и составляет сейчас почти 47 рублей за килограмм. Лидерами по росту цен стали также подсолнечное масло (годовой прирост составил 11,54%), яйца (рост почти на 33%). Хлеб, хоть и не вошел в список самых подорожавших продуктов, за год увеличил в стоимости 8,3%.

Непродовольственные товары выросли в цене с 8,04% в апреле до 8,6% в мае. Причинами повышения называют подорожание автомобилей (здесь сыграло свою роль повышение стоимости материалов для их изготовления и электронных комплектующих). Ажиотажный спрос на ипотеку привел к росту цен на стройматериалы для ремонта и мебель 9в этой категории рост составил 16%). Последняя правда подорожала ещё из-за нехватки древесно-стружечных плит. Дефицит образовался опять же из-за высокого спроса и экспорт сырья, из которого их делают, за рубеж. Третьей составляющей в непродовольственной «корзине», стал бензин. Подорожание топлива тоже объясняют активностью жителей, которые стали чаще совершать поездки.

- На динамику цен в регионе повлияли разные факторы – это рост мировых цен на некоторые непродовольственные товары, сокращение предложения овощей, а также постепенное восстановление потребительского спроса, который снижался из-за пандемии, - поясняют специалисты отделения Тамбов банка России. – Например, подорожание зерна, используемого в производстве кормов, импортных инкубационных яиц, ветеринарных препаратов и оборудования на фоне ослабления рубля в предшествующий период обусловило ускорение годового роста цен на мясо птицы. Более раннее сокращение запасов отечественных овощей из-за низкого урожая прошлого года и сильное увеличение на этом фоне предложения более дорогой импортной продукции привели к ускорению роста цен на картофель и морковь, замедлению снижения стоимости лука.

Цены на услуги, по данным Росстата, выросли не так сильно, как продукты и непродовольственные товары. Повышение в этой категории составило с 2,95% в апреле до 3,05% в мае. Обусловил его рост тарифов на услуги сотовых операторов, которые таким образом пытаются компенсировать свои издержки, возникшие из-за сокращения международного роуминга (потому что сократилось число выезжающих за рубеж). Подорожали и туристические путёвки. Больше всего – в Объединенные Арабские Эмираты, учитывая, что это одно из немногих направлений, куда можно было съездить. Тамбовчанам, отправляющимся в путешествие, приходится переплачивать еще и за проезд до аэропортов, совершающих международные рейсы, потому что возможности местной воздушной гавани таких перелётов не предусматривают.

По прогнозу банка России инфляция по итогам 2021 года не должна превысить 5,2%, а в планах снизить её до уровня 4%, но к таким цифрам можно будет приблизиться только во втором полугодии 2022-го.

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Семьи нашей области оказались далеки от благосостояния

Эксперты составили рейтинг благосостояния, проживающих в разных российских регионах людей. Специалисты подсчитали, сколько денег остается у семьи с одним и двумя детьми, после самых необходимых минимальных трат. В рейтинге участвовали 85 регионов страны, среди которых Тамбовская область оказалась на 75 месте. По данным исследования, в семье с одним ребёнком «свободными» остаются 24 632 рубля, с одним – 13 075 рублей. В рейтинге прошлого года Тамбовская область находилась на более высоком, 71 месте. Возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ — после минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми здесь остается чуть более 100 тысяч рублей. Вслед за ним идут Сахалинская область, Москва и Чукотский автономный округ. Последние строчки с результатом менее шести тысяч рублей занимают Чеченская Республика, Ивановская область и Кабардино-Балкарская Республика.