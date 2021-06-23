ЧП на свиноферме в Тамбовской области: от отравления парами аммиака один человек погиб и двое оказались в больнице

В помещение комплекса, как предполагается, проникли пары отравляющего газа Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Трагедия произошла 22 июня на свиноводческом предприятии, расположенном в Знаменском районе. В этот день погиб 52-летний слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, который работал на племенной ферме «Измайловская №2», относящееся к компании «Тамбовский бекон». Организация занимается выращиванием свиней, переработкой мяса и производством комбикормов.

ЧП произошло в 10 часов 20 минут в одном из корпусов свиноводческого комплекса. В помещении внезапно потерял сознание слесарь, заметив это, к нему подбежала 51-летняя супруга, которая также работала в свиноводческом комплексе. Помочь мужчине также попытался 26-летний сотрудник – оператор площадки. В итоге оба работника тоже почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Сотрудники предприятия вызвали на место медиков «скорой». Приехавшие врачи констатировали смерть 52-летнего мужчины, двоих пострадавших забрали в больницу.

52-летний мужчина погиб на месте Фото: СУ СК России по Тамбовской области

- По предварительным данным у госпитализированных диагностировали отравление парами аммиака, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна. – Сейчас их здоровью и жизни ничего не угрожает.

После случившегося следователи осмотрели место происшествия, опросили пострадавших и других работников свиноводческого комплекса, а также определили возможные источники поступления в помещение смертельно опасных паров аммиака. Чтобы доподлинно определить причину смерти одного из сотрудников предприятия, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

- По фактам отравления и гибели человека в Тамбовском МСО СУ СКР по региону проводится проверка, в ходе которой следователи установят обстоятельства и причины произошедшего, - говорят в СУ СКР по Тамбовской области.

Ситуация с отравлением сотрудников свиноводческого предприятия находится также на контроле прокуратуры области. Здесь обещают отслеживать ход доследственной проверки. Кроме того, в прокуратуре Знаменского района сейчас выясняют, соблюдались ли на свинокомплексе требования закона об охране труда.