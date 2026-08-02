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На утро 2 августа в Тамбовской области реализуют топливо 185 автозаправочных станций. Об этом в воскресенье сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства.

Ситуация с бензином в Тамбове на 2 августа 2026

По данным облправительства, бензин АИ-92 можно купить на 158 станциях, АИ-95 – на 146, дизельное топливо – на 176. Все три вида топлива есть на 145 заправках. 29 АЗС временно не продают топливо. Чиновники уточняют, что время работы заправок зависит от фактического наличия бензина и уровня спроса.

Всего в Тамбовской области насчитывается 214 автозаправок, в том числе 44 АЗС сети «Роснефть» и восемь АЗС сети «Лукойл».

Перечень работающих заправок можно посмотреть сайте правительства Тамбовской области в разделе «Это важно».

Также областное министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства организовало горячую линию по вопросам обеспечения населения топливом. Связаться со специалистами можно по телефону 8 (4752) 79-15-72 с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30.

Ограничения на отпуск бензина в Тамбове и области

Отметим, что с 20 июля бензин на всех заправках региона продают по системе «чёт-нечет». Эту мера предложили сами жители региона, ее ввели по результатам голосования на «Госуслугах».

В четные числа заправиться могут автомобили, номера которых начинаются с цифр 0, 2, 4, 6 и 8, в нечетные – с цифр 1, 3, 5, 7 и 9.

А 31 числа каждого месяца заправляться могут машины с любыми номерами.

Продажа бензина в канистры в Тамбове

Кроме того, с 31 июля в регионе разрешили заправлять топливо в канистры и другую переносную тару на несетевых заправках. Это правило распространяется исключительно на частные АЗС. А вот на заправках крупных сетевых операторов – «Роснефть» и «Лукойл» - ограничения сохраняются. Они работают в прежнем режиме.

Также продолжает действовать лимит – не более 30 литров бензина на один автомобиль.

За нарушение предусмотрены предупреждение или штраф: для граждан – до 5 000 рублей, должностным лицам – до 20 000 тысяч рублей, юридическим лицам – до 100 000 рублей.

Указанные меры не распространяются на автомобили экстренных, коммунальных и дорожных служб, а также на общественный транспорт.