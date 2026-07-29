В Тамбове стартуют дополнительные гидравлические испытания

Опрессовка на одном объекте займет несколько дней

Тамбовские теплоэнергетики проведут дополнительные гидравлические испытания сетей на тех участках, где были выявлены и устранены повреждения во время плановой опрессовки. Делается это для того, чтобы полностью убедиться в надежности распределительных сетей. Мобильный опрессовочный центр подключат непосредственно к ЦТП или тепловой камере. Так специалисты смогут локально повысить давление на теплотрассах и подтвердить, что отремонтированные сети выдержат зимние нагрузки.

На время проведения работ в жилых домах временно отключат горячую воду.

График отключений

С 31 июля по 3 августа: ул. Интернациональная, 45б, 47, 47/1, 47/2, 47/3; ул. Красная, 2, 6, 13, 17.

С 3 по 5 августа: ул. 2-я Шацкая, 6, 8, 59; Моршанское шоссе, 3, 5, 7, 9, 11; ул. Подвойского, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11; ул. Чичканова, 12 к. 1–2, 39; ул. Б. Васильева, 13.

С 6 по 9 августа: ул. З. Космодемьянской, 4, 14, 14а; ул. К. Маркса, 253, 255, 255а, 256; ул. Рязанская, 8, 12а-б, 14а-б, 18а, 20а, 22а, 28, 28а; ул. Н. Вирты, 17, 17а; ул. Жуковского, 2а-г; ул. О. Кошевого, 3, 3а, 5, 27/8.

С 10 по 16 августа: бульвар Энтузиастов, 1 а-е, 2а-г; ул. Рылеева, 9, 11, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 55а, 56, 56а, 58, 58а, 60а, 60 к. 1–3, 62 к. 1–2, 62б, 64, 64а-б, 66, 68, 70, 72, 74, 76; ул. Социалистическая, 3, 3б; ул. Менделеева, 3а, 7, 13а, 15 к. 1–2, 17, 19; ул. 8-го Марта, 31, 33, 33 а-б; ул. Никифоровская, 133а.

Жителям города напоминают, что они могут узнать о том, когда их дома попадут в зону ограничения горячей воды, воспользовавшись сервисом на официальном сайте теплоэнергетической компании в разделе «График отключения горячей воды».

Фото пресс-службы филиала АО «РИР Энерго»–«Тамбовская генерация»