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Общество29 июля 2026 9:09

В Тамбове стартуют дополнительные гидравлические испытания

Проверку проведут там, где прошли ремонты сетей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Опрессовка на одном объекте займет несколько дней

Опрессовка на одном объекте займет несколько дней

Тамбовские теплоэнергетики проведут дополнительные гидравлические испытания сетей на тех участках, где были выявлены и устранены повреждения во время плановой опрессовки. Делается это для того, чтобы полностью убедиться в надежности распределительных сетей. Мобильный опрессовочный центр подключат непосредственно к ЦТП или тепловой камере. Так специалисты смогут локально повысить давление на теплотрассах и подтвердить, что отремонтированные сети выдержат зимние нагрузки.

На время проведения работ в жилых домах временно отключат горячую воду.

График отключений

С 31 июля по 3 августа: ул. Интернациональная, 45б, 47, 47/1, 47/2, 47/3; ул. Красная, 2, 6, 13, 17.

С 3 по 5 августа: ул. 2-я Шацкая, 6, 8, 59; Моршанское шоссе, 3, 5, 7, 9, 11; ул. Подвойского, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11; ул. Чичканова, 12 к. 1–2, 39; ул. Б. Васильева, 13.

С 6 по 9 августа: ул. З. Космодемьянской, 4, 14, 14а; ул. К. Маркса, 253, 255, 255а, 256; ул. Рязанская, 8, 12а-б, 14а-б, 18а, 20а, 22а, 28, 28а; ул. Н. Вирты, 17, 17а; ул. Жуковского, 2а-г; ул. О. Кошевого, 3, 3а, 5, 27/8.

С 10 по 16 августа: бульвар Энтузиастов, 1 а-е, 2а-г; ул. Рылеева, 9, 11, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 55а, 56, 56а, 58, 58а, 60а, 60 к. 1–3, 62 к. 1–2, 62б, 64, 64а-б, 66, 68, 70, 72, 74, 76; ул. Социалистическая, 3, 3б; ул. Менделеева, 3а, 7, 13а, 15 к. 1–2, 17, 19; ул. 8-го Марта, 31, 33, 33 а-б; ул. Никифоровская, 133а.

Жителям города напоминают, что они могут узнать о том, когда их дома попадут в зону ограничения горячей воды, воспользовавшись сервисом на официальном сайте теплоэнергетической компании в разделе «График отключения горячей воды».

Фото пресс-службы филиала АО «РИР Энерго»–«Тамбовская генерация»