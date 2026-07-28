За год в Тамбовской области бензин подорожал почти на 32%

Бензин значительно прибавил в цене Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В июне 2026 года цены в регионе выросли на 1,5 процента по сравнению с маем. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,9 процента, что выше среднероссийского показателя в 6 процентов.

Самый заметный рост зафиксирован в сфере услуг. Подорожала сотовая связь — операторы строили новые базовые станции для улучшения покрытия и включили эти затраты в тарифы. Также выросли цены на зарубежные туры из-за сезонного увеличения спроса на отдых и ослабления рубля в июне. За год такие поездки прибавили в цене более 23 процентов.

Значительно подорожали бензин и дизельное топливо: сразу на 31,8 процента за год. Причина — ремонт на нескольких нефтеперерабатывающих заводах, из-за чего предложение на рынке сократилось при высоком сезонном спросе. В Тамбовской области ситуацию усугубили сложности с доставкой.

При этом снизились цены на смартфоны, электронику, бытовую технику и меховые изделия. Сыграла свою роль осторожность покупателей, которые стали реже брать кредиты на фоне высоких ставок.

Овощи из так называемого борщевого набора — картофель, лук, капуста, свекла и морковь — заметно прибавили в цене. Запасы прошлогоднего урожая заканчиваются, а новый только начинает поступать в продажу. В то же время за год плодоовощная продукция в целом подешевела на 7,8 процента.

Куриные яйца продолжают дешеветь — птицефабрики нарастили производство. Сливочное масло тоже стало доступнее благодаря увеличению объёмов молока.

В тамбовском отделении Банка России отмечают, что ускорение роста цен в июне во многом связано с разовыми факторами: сезонным подорожанием овощей, повышением стоимости топлива и тарифов на связь. Тем не менее, регулятор оценивает ситуацию не по одному месяцу, а по устойчивой динамике, и денежно-кредитная политика по-прежнему направлена на снижение инфляции до целевого уровня в 4 процента.