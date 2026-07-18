Фэйк: Склад Wildberries в Котовске Тамбовской области загорелся в результате работы российского ПВО

Атака на Котовск 18 июля

В украинских телеграм-каналах распространяется информация о том, что склад Wildberries в Котовске Тамбовской области загорелся в результате работы российского ПВО.

Как сообщает правительство региона, украинские БПЛА намеренно атаковали гражданский объект - логистические склады компании Wildberries в городе Котовске. Склады расположены на отдалении от остального жилого массива и промышленных предприятий, так что об ошибке при атаке говорить нельзя.

Беспилотные летательные аппараты, которые нанесли удар по складу Wildberries, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв. В результате целенаправленного удара погибло 7 сотрудников ночной смены, 25 человек пострадали, из них 23 госпитализированы.

Система ПВО сработала, на подлёте было сбито 28 БПЛА. Если бы они достигли цели, количество пострадавших среди мирного населения могло быть гораздо больше.

Наблюдаемые на кадрах огни - это трассеры снарядов из автоматической зенитной пушки. Подобные боеприпасы самоликвидируются через некоторое время. Вспышки - как раз срабатывание самоликвидаторов. Такой механизм предусмотрен специально, чтобы выпущенные снаряды могли взорваться на безопасной высоте и не причинить вреда кому-либо на земле. В случае же попадания в объект, последствия не сравнимы с таковыми при поражении дроном.

Атака на Котовск 18 июля

Атака на Котовск 18 июля

Атака на Котовск 18 июля

Атака на Котовск 18 июля