Петр Фрадков и Евгений Первышов обсудили совместные проекты в Тамбовской области

Фото пресс-службы ПСБ

Петр Фрадков, председатель ПСБ, провел в Москве рабочую встречу с Евгением Первышовым, главой Тамбовской области. Стороны обсудили совместные проекты в социально-экономической сфере, а также в сфере государственно-частного партнерства.

Отдельно остановились на потребностях в развитии спортивной инфраструктуры региона и в целом в инструментах ГЧП для реализации масштабных инфраструктурных программ. ПСБ оказывает российским регионам поддержку в таких направлениях, как транспорт, социальная сфера, ЖКХ, благоустройство, IT, а также участвует в реализации проектов для развития массового спорта и улучшения качества городской среды.

В рамках социальной повестки на встрече также затронули вопросы расширения мер поддержки ветеранов СВО и членов их семей. В регионе уже действует программа «Новое звание - предприниматель», которая дает возможность бесплатно обучиться основам бизнеса и получить сопровождение на всех этапах развития своего дела. Еще один действующий инструмент – карта «СВОи» – она совмещает функции платежного средства и электронного документа, позволяет получать социальные выплаты и льготы в упрощенном порядке, а также предоставляет 50% скидки для проезда в общественном транспорте в регионе. В области выпущено уже более 2,5 тысяч карт.

«Тамбовская область - территория с сильными промышленными и сельскохозяйственными традициями, уже не один год мы работаем с местными предприятиями. Развитие региона складывается из многих факторов, среди которых большое значение сейчас имеет реализация крупных инфраструктурных проектов и конкретных решений для его жителей. ПСБ помогает развивать городскую среду и одновременно поддерживает тех, кто обеспечивает устойчивость экономики и безопасность страны. Мы рассматриваем наше сотрудничество как долгосрочную инвестицию в потенциал Тамбовской области. Совместная работа позволить и далее формировать устойчивую основу для роста экономики и повышения качества жизни в регионе в целом», - отметил по итогам встречи Петр Фрадков.

«Поддержка ветеранов СВО и членов их семей - приоритет в работе правительства Тамбовской области. В нашем регионе уже действует программа «Новое звание - предприниматель». При содействии ПСБ также планируем развивать спортивную инфраструктуру региона. Благодарю Петра Михайловича за особое внимание к развитию социально значимых направлений в Тамбовской области», - сказал Евгений Первышов.