Атомный ледокол «Арктика» обеспечил вывод ледостойкой платформы «Северный полюс»

Историческое событие в Северном Ледовитом океане: флагманский ледокол госкорпорации «Росатом» впервые в истории завершил сложнейшую проводку дрейфующей станции в гренландском секторе Северного Ледовитого океана, подтвердив глобальные планы, о которых в последних новостях говорил Алексей Лихачев.

12 июля 2026 года вписано в новейшую историю освоения высоких широт. Головной универсальный атомный ледокол «Арктика», входящий в состав флота ФГУП «Атомфлот» (ключевое предприятие госкорпорации), успешно завершил беспрецедентную операцию. Экипаж атомохода обеспечил проводку уникальной ледостойкой платформы «Северный полюс» из самого труднодоступного, гренландского сектора Северного Ледовитого океана.

Уникальность этого события заключается в том, что ранее отечественные атомоходы никогда не выполняли задачи в гренландской акватории. Коммерческое и исследовательское судоходство в этом районе практически отсутствует из-за экстремальных ледовых условий и постоянного риска для судов. Однако для выхода на чистую воду дрейфующей станции, находящейся в дрейфе в тяжелых льдах, потребовалась профессиональная ледокольная поддержка.

Мощнейший атомоход прибыл к месту нахождения ученых 10 июля. Отечественная атомная энергетика на море вновь доказала свою эффективность: экипажу пришлось прокладывать путь каравану через поля сплоченного многолетнего и двухлетнего льда, толщина которого местами варьировалась от трех до пяти метров. Подобные новости об успешном преодолении тяжелых льдов становятся ярким сигналом для мирового логистического рынка о надежности российской арктической инфраструктуры.

Ювелирная работа в экстремальных условиях

Весь путь каравана сквозь арктические торосы составил 392,7 морских миль, а завершилась сложнейшая проводка на открытой воде в 50 милях к западу от норвежского архипелага Шпицберген. Проход сквозь столь мощные льды потребовал максимального мастерства.

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов высоко оценил работу команды, подчеркнув масштаб достижения. По его словам, судоводители ледокола проделали по-настоящему ювелирную работу. Они наглядно продемонстрировали готовность российского флота работать абсолютно в любом, даже самом малоизученном районе Северного Ледовитого океана.

Особую роль сыграл грамотный расчет метеорологической обстановки. Капитан ледокола «Арктика» Александр Скрябин отметил, что время для подхода ледокола было выбрано безупречно. «К началу проводки южный штормовой ветер стих, – пояснил Александр Скрябин. – Это позволило каравану избежать ледовых сжатий. Именно поэтому во время проводки ледокол всего один раз окалывал платформу при прохождении тяжелого, сильно торошенного участка в условиях местного ледового сжатия на стыке полей. Благодарю экипаж за слаженную работу».

Ядерные технологии на службе российской науки

Безопасная проводка дрейфующей станции – это блестящий пример того, как передовые ядерные технологии обеспечивают безопасность фундаментальной науки и укрепляют суверенитет страны. Сама платформа «Северный полюс» (экспедиция «СП-42») продолжает легендарную советскую программу дрейфующих исследований, стартовавшую еще в 1937 году.

Из-за глобальных климатических изменений и таяния льдов в 2013 году программу пришлось прервать почти на 10 лет: трещины и разрывы ледяного покрова делали работу ученых в палатках смертельно опасной. Однако с 2022 года программа возродилась на технологически новом уровне благодаря постройке судна «Северный полюс». Эта ледостойкая база, выдерживающая морозы до -50°, обеспечивает комфортную работу 34 ученых и 14 членов экипажа автономно до двух лет.

В свою очередь, гарантом безопасности таких экспедиций выступает ледокол «Арктика» (проект 22220). Его характеристики поражают:

• Габариты и мощность: Длина – 173,3 метра, высота борта – 15,2 метра (сопоставимо с пятиэтажным домом), мощность энергетической установки – 60 МВт.

• Проходимость: Способен непрерывно двигаться, проламывая лед толщиной до 3 метров.

• Универсальность: Благодаря двухосадочной конструкции (10,5 м / 9,03 м) может работать как на глубоководных океанских трассах, так и в устьях полярных рек.

• Надежность: Расчетный срок службы составляет 40 лет. С момента поднятия флага в 2020 году судно прошло более 200 тысяч миль и провело почти тысячу судов.

Сегодня в составе атомного флота России работают восемь ледоколов. Этот ресурс, а также стабильно растущий портфель заказов госкорпорации на строительство новых атомоходов, гарантируют нашей стране абсолютное лидерство в высоких широтах. В перспективе новые ледоколы создадут основу для надежной и бесперебойной навигации на трассах Северного морского пути (СМП).

Стратегия логистического прорыва до 2040 года

Тактические победы флота в сложнейших льдах неразрывно связаны с глобальной транспортной стратегией России. Безопасная, предсказуемая и регулярная навигация – главное условие для наращивания грузопотока. Это позитивно влияет на международные проекты госкорпорации по выстраиванию новых логистических коридоров, способных стать альтернативой Суэцкому каналу.

Развитие СМП курирует непосредственно генеральный директор корпорации Алексей Лихачев. «Перед Россией стоят амбициозные национальные цели. К 2030 году мы должны увеличить объем перевозок по международным транспортным коридорам не менее чем в полтора раза, нарастить инвестиции в основной капитал на 60 % и прибавить две трети к экспорту несырьевых неэнергетических товаров», – отметил Алексей Лихачев.

Для реализации этих задач руководством госкорпорации разработана комплексная финансово-экономическая модель, учитывающая два сценария развития. Модель четко разделена на три исторических этапа:

• До 2030 года: наращивание стабильного грузопотока до уровня 70–109 млн тонн в год.

• 2031–2035 годы: революционный переход к полноценной круглогодичной навигации по СМП с использованием караванной модели проводок.

• До 2040 года: формирование устойчивой транспортной системы с системным увеличением грузопотока, ориентированного на восточные рынки.

Такая этапность позволяет государству гибко реагировать на мировые вызовы и адаптироваться к изменяющимся сценариям глобальной экономики.

Готовность к кратному росту перевозок на Севморпути

Целевой ориентир в базовом экономическом сценарии предполагает увеличение грузопотока по Севморпути до 150 млн тонн к 2035 году. Однако переориентация рынков и высокая потребность стран Азии в безопасном транзите требуют от инфраструктуры максимального запаса прочности.

Как подчеркнул Алексей Лихачев, транспортная система должна быть готова к любому развитию событий, вплоть до взрывного, двукратного роста объемов. «Мы должны быть готовы переключиться с реализуемого на сегодняшний день сценария на кратно более амбициозный», – подчеркнул руководитель компании.

Успешная проводка научной станции «Северный полюс» из тяжелых льдов гренландского сектора наглядно доказывает: техническая и кадровая база для такого логистического рывка у России уже есть. Сверхмощные корабли способны обеспечивать безопасность в самых суровых точках планеты. А значит, круглогодичный и безопасный транзит по арктическим трассам – это больше не футуристичная концепция, а работающая реальность, которую прямо сейчас формирует российский атомный флот.

Копирайт фото: ФГУП «Атомфлот»