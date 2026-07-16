В Тамбовской области подведут итоги голосования о мерах по ограничению продажи бензина

Вскоре тамбовчан проинформируют о принятых решениях Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области.

В Тамбовской области закончилось голосование за временные меры по стабилизации ситуации на АЗС региона которые ранее предложили сами жители.

Напомним, чаще всего люди предлагали ввести продажу бензина по чётным и нечётным числам в зависимости от госномера, а также ограничить минимальный объём заправки (не менее 20 литров бензина) - при сохранении максимального лимита в 30 литров.

Эти предложения вынесли для опроса на платформе «Госуслуг». С 13 по 15 июля принять в нём участие могли все жители Тамбовской области, имеющие автомобиль. За это время на портале свое мнение высказали 8041 человек из нашего региона.

- Поддержанные предложения жителей сегодня обсудим на оперативном штабе. После этого подробно проинформирую о том, какие меры будут приняты, – сказал глава Тамбовской области Евгений Первышов.