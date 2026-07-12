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Обстановку с обеспеченностью региона топливом прокомментировали в правительстве.

Ситуация с бензином в Тамбове на 12 июля 2026

По ситуации на утро 12 июля, в Тамбовской области реализацию бензина для владельцев автомобилей осуществляют 82 автозаправочные станции с АИ-92, 76 – с АИ-95 и 140 – с дизельным топливом. Информацию об этом опубликовал губернатор Евгений Первышов.

Как сообщил глава региона, ситуация с отпуском топлива для водителей пока непростая, но количество работающих заправок и продолжительность их работы постепенно увеличивается.

- Еще раз убедительная просьба к автовладельцам, у которых есть запас в бензобаке на два-три дня: не стоит тратить время на постоянную дозаправку. Топливо на АЗС «Роснефти» стабильно будет каждый день, – написал в социальных сетях Евгений Первышов.

Ограничения на отпуск бензина в Тамбове и области

Власти также напомнили, что в регионе продолжает действовать нормированный отпуск – не более 30 литров на один автомобиль. Ограничение должно позволить обеспечить возможность заправки для большего числа машин.