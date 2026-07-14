На Госуслугах запустили голосование для владельцев авто: в Тамбовской области ищут пути разрешения топливного кризиса

Голосование продлится до 15 июля Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области.

В Тамбовской области продолжают искать пути решения возникшего топливного кризиса, который вызван перебоями с поставками топлива и сильно возросшим спросом.

В течение нескольких недель на работающих заправках региона наблюдаются километровые очереди, в которых автовладельцы простаивают часами.

Глава региона Евгений Первышов на оперативном совещании правительства региона предложил вынести на общественное обсуждение предложения жителей, которые они чаще всего высказывают в социальных сетях.

Голосование проходит на портале «Госуслуги» до конца среды, 15 июля. Принять в нём участие могут все жители Тамбовской области, имеющие автомобиль.

Первый вопрос голосования касается разделения заправляющихся на АЗС машин по дням в зависимости от первой цифры госномера. Если инициатива будет поддержана, в чётные числа месяца заправляться смогут автомобили с чётной первой цифрой номера, в нечётные – с нечётной.

Также на голосование вынесен вопрос о введении минимального объёма разовой заправки (20 литров) при сохранении максимального лимита в 30 литров топлива на одну машину. Эта мера призвана сократить очереди, исключив из них водителей, которые приезжают «дозаправить» автомобиль несколькими литрами при уже имеющимся запасе бензина.

- Такие решения будут затрагивать значительное число автовладельцев, поэтому мнение каждого здесь важно, – считает глава Тамбовской области Евгений Первышов.

Помимо вынесенных на голосование инициатив, автолюбители могут предложить свои варианты урегулирования ситуации на АЗС.

Напомним, ранее объём поставок топлива на автозаправочные станции Тамбовской области был увеличен на 30% – после соответствующего обращения в Министерство энергетики РФ.