Ситуация с водоснабжением в Тамбове на 2 июля

Работы ведутся на Заводской, а без воды осталось полгорода

В Тамбове продолжается «водяной» коллапс: с 1 июля жители начали массово жаловаться на снижение напора или полное отсутствие холодной воды. Как пояснил глава администрации города Максим Косенков, во время замены водопровода на ул. Заводской, возникла аварийная ситуация, которая привела к таким последствиям. 2 июля без воды остались жители центральной и западной части части города, которые получают ресурс от ВЗУ№3. Как выяснилось, на узле произошло отключение электроэнергии. Сейчас вопрос с электричеством решен и система заполняется.

- Что касается севера Тамбова, проблема на сегодняшний день сохраняется. Я сразу же предупредил, что это не вопрос одного дня, – комментирует ситуацию Максим Юрьевич. - Меры предпринимаются, но пока для того, чтобы не отключать водоснабжение полностью вода ночью и днем подается со сниженным давлением. Это дает возможность восполнять те объемы воды, которые расходуются.

Максим Косенков об отсутствии воды в Тамбове. 2 июля

По данным мэрии, наиболее остро проблема с отсутствием воды стоит в микрорайонах на улице Мичуринской, там, где в многоквартирных домах нет повысительно-насосных станций. есть вопросы с водоснабжением у жителей отдельных домов - от Комсомольской площади до Чичканова. Работа точечно ведется в каждом из них. Известно, что РКС-Тамбов запустили в работу несколько дополнительных скважин, а также принимают меры для нормализации работы водозаборного узла №2.

Жителям напомнили, что в случае необходимости, их обеспечат водой. Для того, чтобы организовать ее подвоз, нужно позвонить в Центральную городскую диспетчерскую службу по тел. 72-03-39.

Фото РКС-Тамбов