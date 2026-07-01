Ситуация с водой в Тамбове на 1 июля

Трубопровод давно нуждался в замене Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители центральной и северной частей Тамбова сегодня, 1 июля, остались практически без воды: у кого то её нет совсем, у кого то значительно снизился напор.

Напомним, компания «РКС Тамбов» сообщила, что ведёт работы по замене участка водовода диаметром 400 мм — от водозаборного узла № 2 в сторону улицы Пролетарской. Под замену идёт около 300 метров трубопровода.

Максим Косенков об отсутствии воды в Тамбове

Работы проводятся из за окончания срока эксплуатации трубопровода. Они необходимы, чтобы предотвратить серьёзные повреждения коммуникаций в будущем и повысить качество водоснабжения потребителей.

— В связи с проводимыми временно снижено давление холодного водоснабжения в центральных и частично в северных микрорайонах города. Сейчас водоснабжение осуществляется по временной схеме — за счёт перераспределения воды из других источников, — сообщила пресс служба компании.

Ситуацию с водоснабжением обсудили в администрации Тамбова. По словам главы администрации Максима Косенкова, при проведении работ подрядчик допустил повреждения — именно они привели к снижению давления воды в домах горожан.

— Сейчас принимаются все меры, чтобы перейти от планового характера работ к экстренным, — говорит Максим Юрьевич. — Пока для обеспечения горожан ресурсом вода будет подаваться по графику: вечером давление будет увеличено, а с 23:00 до 05:30 его снизят, чтобы восполнить запасы воды и утром подать её в большем объёме. В таком режиме мы будем работать до 09:30. С этого времени до 16:30 давление вновь снизят — чтобы набрать воду для вечернего пользования».

Полная ясность с решением проблемы водоснабжения, по словам Максима Косенкова, наступит завтра — 2 июля. В четверг станет известно, сколько времени потребуется «РКС Тамбов», чтобы исправить ситуацию.

Тем временем, по словам жителей, которые оказались в эпицентре ремонтных работ, несколько недель назад рабочие срезали часть трубопровода, из которого, предположительно чистая вода, попросту стекает в Студенец.