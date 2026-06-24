С 26 июня вводятся ограничения на продажу топлива: ситуация с бензином в Тамбовской области

Продавать будут не больше 30 литров на машину Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области.

24 июня в правительстве Тамбовской области рассказали о текущей ситуации с бензинов в регионе.

По решению АО «Воронежнефтепродукт» с 26 июня на территории Тамбовской, Воронежской и Липецкой областей введены временные ограничения по объемам продажи бензина и дизельного топлива на АЗС сети «Роснефть» - не более 30 литров на один автомобиль. При этом сохраняются ограничения на отпуск топлива в канистры и другую тару.

Как пояснили в АО «Воронежнефтепродукт», временные меры необходимы для стабилизации ситуации в условиях ажиотажного спроса, резкого увеличения объёмов реализации и возросшей нагрузки на логистику.

- Это временные меры, необходимые для стабилизации ситуации, - заверил глава Тамбовской области Евгений Первышов. - Из-за ажиотажного спроса и перебоев с поставками на несетевых заправках резко выросли объёмы реализации, что привело к существенному увеличению нагрузки на логистику.

Для своевременной доставки топлива на АЗС компания «Воронежнефтепродукт» дополнительно задействовала в Тамбовской области восемь бензовозов.

В правительстве региона уверяют, что на нефтебазах Тамбовской области по-прежнему существует запас горючего, достаточный для бесперебойной розничной реализации, а также так называемый «путевой ресурс» (топливо, уже готовое к отгрузке, но ещё не доставленное на хранилища).

- Вводимые ограничения обусловлены увеличенной нагрузкой на сеть в связи с ажиотажным спросом и в связи с уходом с рынка некоторых компаний и недобросовестных поставщиков топлива. Также на данный момент произошло увеличение логистического плеча, которое решается, в том числе, добавлением бензовозов. Кроме того, компания придерживается сбалансированной, социально ориентированной ценовой политики по отношению к остальным участникам рынка, – пояснила заместитель главы региона Наталия Макаревич.

Сообщается, что правительство Тамбовской области в регулярном режиме взаимодействует с другими сетями автозаправочных станций и несетевыми АЗС для стабилизации розничной продажи. Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области также направило обращение в УФАС Тамбовской области по поводу пресечения нарушений антимонопольного законодательства недобросовестными поставщиками топлива. УФАС проводит внеплановые проверки на предмет соблюдения федерального законодательства.

- Меры направлены на стабилизацию рыночной ситуации в условиях ажиотажного спроса и позволяют равномерно распределить ресурсы между всеми категориями потребителей, – говорят в региональном правительстве.