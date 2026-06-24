Лихачев: новости «Росатома» о стройке АЭС «Аккую»

Копирайт фото: АО «Аккую Нуклеар»

Алексей Лихачев подтвердил ключевые новости: госкорпорация полностью завершила строительные работы на первом энергоблоке турецкой АЭС «Аккую», открыв путь к финальным пусковым операциям.

Делегация руководства российской атомной отрасли посетила площадку сооружения первой атомной электростанции в Турции. Визит на объект мирового значения ознаменовал важнейший рубеж: строительный цикл первого энергоблока официально закрыт. Теперь фокус внимания инженеров сосредоточен на продолжении пусконаладочных работ и сложнейшей технологической задаче — этапе так называемой холодно-горячей обкатки реакторной установки.

Для глобального рынка ядерных технологий это сигнал о том, что крупнейшая атомная стройка на планете неуклонно движется к финалу. «Росатом» в очередной раз подтверждает свою способность реализовывать масштабные высокотехнологичные проекты за рубежом в строгом соответствии с графиком.

Успешное завершение строительства первого энергоблока генерирует позитивный фон не только для энергетического сектора Турецкой Республики, но и для всей мировой индустрии. Атомная энергетика сегодня переживает очевидный ренессанс, и своевременное выполнение обязательств цементирует статус корпорации, пополняя глобальный портфель заказов.

Подготовка к запуску: сборка реактора завершена

Во время инспекции площадки генеральный директор лично осмотрел центральный зал реакторного отделения первого энергоблока. Руководителю госкорпорации доложили об успешном окончании критически важных технологических манипуляций. В частности, специалисты уже загрузили в реактор имитационные тепловыделяющие сборки.

Сборка самого реактора также подошла к логическому концу. Сразу после загрузки имитационной активной зоны инженеры выполнили ювелирную установку блока защитных труб и верхнего блока реактора. Именно эти действия означают прохождение одного из самых ответственных этапов подготовки реакторной установки к холодно-горячей обкатке (ХГО).

«Мы фиксируем завершение строительных работ. Сегодня ночью стартовали холодные гидравлические испытания реактора, и в течение нескольких недель эта работа будет завершена. Останутся буквально считанные недели до начала пусковых операций, а по итогам всей проделанной работы будет проведена ревизия и внесены корректировки в финальный этап. Этот вдохновляющий момент сродни финишной стометровке на 42-километровой марафонской дистанции. Вот самый последний рывок, когда нужно мобилизовать все силы, и очень важная тема финишного рывка – это запуск работы обслуживающего персонала. Численность персонала первого блока – 1930 человек, более 40% этих специалистов – это граждане Турции. Мы гордимся тем, что это выпускники наших вузов, которые проходят сейчас подготовку, практику на российских тренажёрах и атомных станциях», – отметил Алексей Лихачев.

Механика процесса: от «холодной» промывки к «горячему» режиму

Холодно-горячая обкатка – это фундаментальный комплекс пусконаладочных мероприятий, без которых физический пуск станции невозможен. Этот процесс традиционно делится на две ключевые фазы, в ходе которых специалисты досконально проверяют каждый миллиметр систем.

В рамках «холодного» этапа инженеры реализуют следующие задачи:

• Проводят масштабные гидравлические испытания для безоговорочного подтверждения плотности и прочности всех элементов реакторной установки.

• Выполняют циркуляционную промывку первого и второго контуров, удаляя любые технологические примеси.

• Налаживают водно-химический режим, критически важный для безопасной эксплуатации энергоблока.

• Тестируют теплогидравлические, прочностные, вибрационные и динамические характеристики реакторной установки и оборудования первого контура на соответствие строгим проектным значениям.

Затем следует «горячая» обкатка, задача которой – доказать абсолютную надежность систем уже в полноценных рабочих режимах. На этом подэтапе тестируется работа четырех главных циркуляционных насосов при экстремальной температуре (не ниже +260°С). Осуществляется продувка паром главных паропроводов, проводятся финальные контрольные проверки систем безопасности, а также автоматики управления и защиты реактора.

Инновационная модель и мощный экспортный потенциал

Проект в провинции Мерсин – это не просто первая АЭС в истории Турции, но и прорывная бизнес-схема для всего рынка. АЭС «Аккую» возводится по уникальной организационно-экономической модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»). Это беспрецедентный случай в мировой атомной отрасли, когда поставщик технологий берет на себя ответственность за весь жизненный цикл объекта – от проектирования и финансирования до генерации электричества.

Станция будет состоять из четырех сверхмощных энергоблоков, оснащенных реакторами передового российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого блока составляет 1200 МВт. Реакторы этой серии обладают уникальной комбинацией активных и пассивных систем безопасности, включая двойную защитную оболочку и «ловушку расплава», что делает станцию устойчивой к любым внешним воздействиям.

Глобальный охват: вектор на Центральную Азию и Африку

Завершение стройки на турецком берегу – лишь одна из граней масштабной стратегии России. Активные международные проекты госкорпорации сегодня формируют новую энергетическую архитектуру развивающихся рынков. Особое значение приобретает развитие сотрудничества со странами Центральной Азии и Африки, где формируется колоссальный запрос на чистую энергию базовой генерации.

Внимания заслуживают инфраструктурные инициативы корпорации в Руанде и Узбекистане. Партнерство с Руандой открывает уникальные перспективы для внедрения передовых радиационных технологий на африканском континенте, закладывая основу для решения экономических и медицинских задач региона. Параллельно форсируется сотрудничество с Узбекистаном, где прорабатываются детали возведения атомных мощностей малой мощности и развитие смежной инфраструктуры. Эти проекты доказывают гибкость предложений «Росатома», способного адаптировать свои решения под специфику энергосистем государств-партнеров, выстраивая долгосрочные связи далеко за пределами европейского контура.

Индикатор глобального лидерства в энергетике

Уверенное продвижение проекта «Аккую» к фазе ввода в эксплуатацию задает высочайший стандарт качества для всей международной повестки. Российская госкорпорация де-факто цементирует свой статус безоговорочного технологического лидера, предлагая решения «под ключ» с гарантиями безопасности и экономического роста для заказчиков.

Успех на средиземноморском побережье, наряду с активным развитием портфеля заказов в перспективных регионах Африки и СНГ, доказывает: российский высокотехнологичный экспорт не только устойчив, но и динамично расширяется. В ближайшие месяцы мировое сообщество будет пристально следить за финальными испытаниями первого блока, ведь его запуск станет исторической вехой в глобальном энергопереходе.