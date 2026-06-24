Мичуринский ученый Сергей Колесников назвал сорт жимолости «АКАДЕМИК ЧЕКМАРЕВ»

20 июня в городе Москве исполнительный директор Научно-производственного центра «Агропищепром» Сергей Колесников на торжественном мероприятии, приуроченном к юбилею 65-летия со дня рождения заместителя президента Российской Академии Наук (РАН), академика РАН Петра Александровича Чекмарева, презентовал новый сорт жимолости, названный в честь юбиляра – «АКАДЕМИК ЧЕКМАРЕВ».

Зам. президента РАН, академик Чекмарев Петр Александрович и исполнительный директор НПЦ Агропищепром Колесников Сергей Александрович с новым сортом жимолости «АКАДЕМИК ЧЕКМАРЕВ».

Как подчеркнул Сергей Колесников, присвоенное сорту название «Академик Чекмарев» - это выражение глубочайшей благодарности учеными научно-производственного центра «Агропищепром» и всего Мичуринска-наукограда Петру Александровичу – заместителю президента Российской Академии наук, академику РАН – за его неоценимый труд на благо нашей Родины, за пылкое отстаивание государственных интересов страны. Его неутомимое прославление отечественной фундаментальной и прикладной науки, российского учителя, ученого, селекционера, генетика, биотехнолога, агронома и просто тружеников села восхищает и дает нам пример, как надо любить российскую землю, российский народ и свою работу. Петр Александрович на самом высоком уровне всегда отстаивает и продвигает важнейшие так необходимые агропромышленные проекты и программы для благосостояния страны, которые создают фундаментальные основы технологического суверенитета и продовольственной безопасности России.

Сорт жимолости Академик Чекмарев.

Сорт Академик Чекмарев – это высокопродуктивный, высоковитаминный, экологически пластичный сорт жимолости, урожайность которого достигает 6,0-6,5 кг. с куста, средняя масса плода 2,7-3,3 г., максимальная масса плода достигает 5,0 г., Плоды сорта характеризуются высоким содержанием Витамина С (75-90 мг.), P (1960 мг.), В1 – (4,0 мг.), В2 – (4,0 мг.), В9 – (11,0 мг.), провитамина А – (0,47 мг.), Витамина К (39,0 мкг.), Йод – (87 мкг.) на 100 г. и высокой антиоксидантной активности. Дегустационная оценка – 5 баллов, превосходный ароматный вкус. Куст прямостоячий, пригоден к закладки промышленных плантаций с использованием механизированной уборки урожая. Осыпаемость плодов и осеннее цветение отсутствует.

Поставленные задачи Президентом страны и партией «Единая Россия»

Петр Александрович неутомимо выполнял и выполняет поставленные Президентом страны и Партией «Единая Россия» задачи - он стал одним из ключевых разработчиков Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия 2013-2020 годы. Под его руководством создали ряд целевых программ по сохранению и восстановлению плодородия почв сельхозземель, учету объемов применения минеральных удобрений и химической мелиорации почв, а также комплексной диагностике минерального питания растений. Он был инициатором и руководителем программ развития тепличного овощеводства, грибоводства и интенсивного садоводства страны.

Главный друг Мичуринска-наукограда

- Академик П.А. Чекмарев большой друг г. Мичуринска-наукограда РФ и патриот Мичуринской-отечественной школы селекции, пропагандист Великого нашего ученого-селекционера И.В. Мичурина.

- Так, в одной из поездок в южный регион страны, где много садов и предприятий по переработке плодоовощного сырья, когда еще П.А. Чекмарев работал в Министерстве сельского хозяйства, руководители предприятия обратились к Петру Александровичу с настойчивым предложением перенести Всероссийскую выставку «День Садовода» из Мичуринска на юг страны. Просьбу обосновали тем, что в Мичуринске мало садов, а у нас здесь несравнимо много. – рассказывает Сергей Колесников. – Петр Александрович, как великий философ и государственный деятель с глубиной исторических знаний и пониманием ценности научных исторических школ и почтении наших великих учителей, сказал: «Вот как у вас здесь такой же Мичурин родится, тогда может об этом и поговорим». В этих словах Петра Александровича заложена защита будущих поколений ученых, поклонение и любовь не к материальному, а к духовному – науке, ученым, истине, традициям, истории, государственности. При соблюдении людьми таких духовных ценностей, человек-гражданин будет обречен на успех, а государство – на процветание, и перед ними всегда будут открыты большие бескрайние горизонты.