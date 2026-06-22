Губернатор Евгений Первышов озвучил ситуацию с бензином в Тамбовской области

Топливо есть далеко не на всех заправках Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В последние дни в Тамбовской области, как и целом ряде регионов России, отмечается достаточно непростая обстановка с розничной реализацией бензина и дизельного топлива. Это связано и с повышенным спросом, и с перераспределением географии поставок.

- Ситуация полностью находится под контролем. Министерство промышленности и торговли вместе с поставщиками топлива принимает все меры для обеспечения АЗС необходимым запасами, – заверил глава Тамбовской области Евгений Первышов. - В этой связи прошу всех жителей Тамбовской области отнестись к ситуации с пониманием. Именно ажиотажный спрос, желание запасти топливо впрок и попытки некоторых заняться спекуляцией на перепродаже приводят в итоге к очередям на заправках. Некоторые АЗС в этих условиях не успевали пополнить свои запасы, поэтому местами ощущался дефицит.

По словам Евгения Алексеевича, никаких причин для паники у тамбовчан нет. Временные ограничения по отпуску бензина и дизеля в канистры и другую тару введены именно для борьбы с ажиотажем и спекуляцией.

Сейчас в регионе ведется работа с поставщиками топлива, федеральными сетями заправок и региональными АЗС. Министерству промышленности поручено регулярно информировать жителей о принимаемых мерах.

По словам тамбовских автомобилистов, на заправках, где есть бензин, им сейчас приходится сталкиваться с очередями, кроме того на некоторых АЗС ввели ограничения и продают не больше 10 литров на одну машину. Что ксается стоимости, на некоторых АЗС она доходит до 96 рублей за литр 95-го, а где-то ценники не поменялись вовсе.