Тамбовчанина будут судить за два жестоких убийства, одно из них - восьмилетней давности

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины. Его обвиняют в разбое, убийстве двух женщин и насильственных действиях сексуального характера.

2 декабря 2025 года в Тамбов в подполе дома по улице Пролетарской во время поисковых мероприятий было обнаружено тело 44-летней женщины с признаками насильственной смерти. Тамбовчанка числилась без вести пропавшей.

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

- В кратчайшие сроки была установлена причастность к совершению преступления хозяина дома, где обнаружили тело, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Как установило следствие, ночью 29 ноября 2025 года погибшая находилась в гостях у обвиняемого. Между ними произошел конфликт и мужчина начал избивать знакомую, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

После этого злоумышленник попытался задушить жертву, затем нанес несколько ударов молотком по голове. Потерпевшая скончалась на месте.

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

- С целью сокрытия следов преступлений злоумышленник перенес тело женщины в подпольное помещение, - отметили в СУ СК РФ по Тамбовской области.

В дальнейшем мужчина выкопал яму на придомовой территории и оставил там тело. Закопать его обвиняемый не успел, так как испугался, что его заметят.

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Как позже выяснилось, это убийство не было для злоумышленника первым. При проверке генетического профиля обвиняемого было установлено совпадение с генотипом, выявленным на вещах с места разбойного нападения и убийства женщины в лесопарке в 2018 году.

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

По данным следствия, утром 8 января 2018 года обвиняемый встретил в лесопарке «Дружба» в Тамбове незнакомую женщину. Так как мужчина испытывал материальные трудности, он решил забрать у незнакомки ценности.

- Фигурант нанес ей многочисленные удары ножом по различным частям тела, после чего сорвал с плеча сумку и скрылся, - рассказали в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Как уточнили в прокуратуре Тамбовской области, потерпевшая получила не менее 11 ножевых ударов.

- От массивной кровопотери 42-летняя женщина скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи, - рассказали в ведомстве.

Причастность обвиняемого к обоим преступлениям подтверждает совокупность собранных следствием доказательств, включая генетические экспертизы.

В настоящее время уголовное дело заключением направлено в суд.