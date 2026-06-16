Лихачев сообщил новости: «Росатом» построит АЭС в Лаосе

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Глава российской госкорпорации Алексей Лихачев подтвердил позитивные новости: «Росатом» официально выходит на рынок Лаоса с предложением о строительстве современной атомной электростанции. Это соглашение становится новым шагом в масштабной экспансии российских ядерных технологий в Азии, обеспечивая страны региона стабильной и чистой энергией на десятилетия вперед.

15 июня 2026 года в Москве состоялось событие, которое обещает кардинально изменить энергетический ландшафт Юго-Восточной Азии. В рамках официального визита делегации Лаосской Народно-Демократической Республики в Российскую Федерацию было подписано рамочное межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Этот шаг открывает совершенно новую главу в двусторонних отношениях и закладывает основу для мощного технологического рывка лаосской экономики.

Свои подписи под историческим документом поставили генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев и министр промышленности и торговли Лаоса Малайтхонг Коммасит. Торжественная церемония прошла на высшем уровне – в присутствии председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и премьер-министра Лаоса Сонсая Сипхандона. Как отмечают профильные аналитики, регулярно изучающие деловые новости, «Росатом» в очередной раз доказал свое безоговорочное лидерство на мировом рынке экспорта высокотехнологичных энергетических решений.

Подписанный в Москве документ формирует основополагающую правовую базу для установления полноформатного взаимодействия между Москвой и Вьентьяном в такой наукоемкой сфере, как атомная энергетика. Фактически этот договор дает зеленый свет началу проработки масштабного проекта сооружения первой лаосской АЭС, которая будет создана по передовому российскому дизайну. Для Лаоса реализация подобных планов будет означать не просто получение дополнительных мегаватт электричества, а рождение абсолютно новой высокотехнологичной отрасли промышленности.

От технического обоснования к реальным киловаттам: первые шаги проекта

Строительство атомного объекта – это процесс, требующий ювелирной точности и тщательного планирования на годы вперед. На первом этапе стратегического партнерства профильные специалисты двух государств должны провести комплексное предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО). Главная задача этого масштабного исследования – грамотная и безопасная интеграция будущей АЭС в существующую, но пока развивающуюся энергосистему азиатской республики.

Российским и лаосским инженерам, экономистам и экологам предстоит решить несколько критически важных задач:

• Определить оптимальную конфигурацию и мощность атомного объекта с учетом текущих и перспективных потребностей лаосской промышленности.

• Выбрать потенциальные регионы для размещения площадки строительства будущей станции.

• Подготовить развернутую аналитическую базу для того, чтобы правительство Лаоса смогло принять взвешенное, экономически обоснованное решение о программе развития ядерной энергетики.

Для эффективного решения этих задач Россия предлагает зарубежным партнерам максимальную гибкость. На сегодняшний день госкорпорация обладает уникальными, проверенными на практике референтными технологиями сооружения атомных станций малой мощности (АСММ). Заказчикам доступны как наземные, так и плавучие варианты исполнения (подобные российской ПАТЭС «Академик Ломоносов»). Этот формат особенно актуален для развивающихся стран, чьи энергосистемы пока не готовы принимать гигантские мощности стандартных блоков, но остро нуждаются в стабильной базовой генерации.

Расширение влияния: международные проекты в Азии

В современных реалиях мирный атом становится ключевым инструментом макроэкономического партнерства и долгосрочной дипломатии. Россия планомерно и уверенно укрепляет стратегические связи с дружественными государствами Юго-Восточной Азии, предлагая им прямой путь к подлинному энергетическому суверенитету. Высшее руководство российской корпорации неоднократно подчеркивало, что портфель заказов за рубежом остается стабильно высоким, и азиатский вектор играет в этой статистике ведущую роль.

Лаос стал еще одним стратегически важным звеном в растущей цепочке контрактов российской ядерной школы. Параллельно с новым соглашением продолжается активная реализация других крупных совместных энергетических инициатив с соседями Лаоса по макрорегиону:

• В марте 2025 года было заключено важнейшее межправительственное соглашение с Республикой Союз Мьянма. Этот проект подразумевает возведение в стране АЭС малой мощности на базе самых современных инновационных водо-водяных реакторов серии РИТМ.

• Знаковым и ключевым событием весны 2026 года стало подписание 23 марта в Москве межправительственного договора о строительстве первой во Вьетнаме атомной электростанции «Ниньтхуан 1». Этот флагманский объект будет оснащен мощным российским референтным блоком ВВЭР-1200, относящимся к передовому поколению безопасности «III+», способному выдерживать любые экстремальные внешние воздействия.

Для государств Юго-Восточной Азии партнерство с российской корпорацией означает гораздо больше, чем банальную покупку электричества или оборудования. Подобные масштабные индустриальные союзы гарантируют глубокую локализацию строительных и производственных процессов, создание десятков тысяч высококвалифицированных рабочих мест, качественный скачок смежных отраслей и профессиональную подготовку национальных кадров в лучших профильных вузах РФ.

Глобальные перспективы: почему страны Востока выбирают российские технологии

Новое межправительственное соглашение наглядно демонстрирует фундаментальный мировой тренд: спрос на надежные, экономически предсказуемые и экологически чистые источники энергии неуклонно растет. Азиатские экономики развиваются стремительными темпами. Для поддержания этого роста им критически необходима бесперебойная базовая генерация, которую традиционные углеводороды или зависящие от капризов погоды возобновляемые источники энергии обеспечить в полной мере не могут. Ядерные технологии становятся оптимальным ответом на этот системный вызов.

Выбор в пользу России абсолютно закономерен. На мировом рынке именно госкорпорация предлагает уникальный комплексный подход, не имеющий аналогов у конкурентов. Подобные индустриальные союзы подразумевают не только строительство, но и помощь в формировании отрасли: глубокую локализацию, создание рабочих мест и подготовку национальных кадров-атомщиков.

Для самой России подписание таких документов – это грандиозный успех экспортной стратегии. Каждый подобный договор гарантирует загрузку отечественных машиностроительных предприятий, многомиллиардные поступления в государственный бюджет и прочное закрепление технологического влияния Москвы в одном из самых перспективных макрорегионов планеты на весь XXI век. Ожидается, что уже в обозримом будущем совместные рабочие группы Москвы и Вьентьяна представят первые конкретные результаты по оценке лаосского энергоузла, превращая сегодняшние амбициозные планы в реальные мегаватты чистой энергии.