В Тамбовской области стартовал ЕГЭ

Первые экзамены проходят 1 июня

1 июня стартовал основной период единого государственного экзамена. В этот день ребята сдают историю, литературу и химию.

- Все пункты проведения экзаменов в регионе готовы, организаторы прошли необходимую подготовку. Уверена, что школьники достойно справятся с испытаниями, — сказала министр образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова.

На ЕГЭ по истории зарегистрированы более 800 участников. Экзамен проходит в 17 ППЭ. Экзаменационная работа по истории состоит из двух частей и включает в себя 21 задание: 12 заданий с кратким ответом и 9 заданий с развернутым ответом. На выполнение работы отводится 3 часа 30 минут.

ЕГЭ по литературе сдают более 140 человек. Для проведения экзамена задействовано 12 ППЭ.

Результаты станут известны до 13 июня

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей и включает в себя 11 заданий. На выполнение экзаменационной работы по литературе отводится 3 часа 55 минут.

На ЕГЭ по химии зарегистрировались более 600 участников. Для организации экзамена задействовано 15 ППЭ.

Экзаменационная работа по химии состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. Часть 1 содержит 28 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 6 заданий с развернутым ответом. На выполнение экзаменационной работы по химии отводится 3,5 часа.

В проведении ЕГЭ в этот день участвуют 40 общественных наблюдателей, 71 член государственной экзаменационной комиссии. Для обеспечения открытости и прозрачности ЕГЭ в каждом пункте проведения экзаменов находятся представители родительской общественности, которые следят за соблюдением прав выпускников. Кроме того, размещены плакаты с QR-кодом, с помощью которого можно сообщить напрямую в Рособрнадзор для оперативного решения возникших проблем.

Со своими результатами участники ЕГЭ смогут ознакомиться не позднее 13 июня.

Фото министерства образования и науки Тамбовской области