У Студенца собираются отремонтировать здание старой котельной

Что расположится в здании, пока неясно Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

В Тамбове планируют реконструировать заброшенную котельную на улице Б. Федорова, в районе реки Студенец. Соответствующий проект обсудили на городском градостроительном совете. Хотя здание не является объектом культурного наследия, оно расположено в зоне охраняемого природного ландшафта объединенной охранной зоны ОКН. Это накладывает строгие ограничения: реконструкция возможна только с использованием исторических приемов оформления фасадов.

Судьбу котельной обсудили на градостроительном совете Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

Фасады выдержаны в духе индустриальной архитектуры конца XIX — начала XX века. Такое решение создает визуальный диалог с соседним ОКН — зданием газового завода и электростанции Тамбовской губернской земской больницы на улице Московской (сейчас там находится кафе «Старые стены»).

Главный вход планируется сделать со стороны реки, через новый пешеходный мост, а на берегу появится терраса.

Здание станет частью масштабного проекта по реновации. Прибрежную территорию Студенца благоустроят в этом году. Правда пока у собственника нет четкого понимания, для чего именно будет использоваться здание в итоге.

- Члены градостроительного совета поддержали идею реконструкции как архитектурный и градостроительный прецедент, предложив отложить проработку функционального наполнения («особняк», общественное пространство, объект сервиса) на следующие этапы. В городском комитете архитектуры и градостроительства отметили: объект может стать архитектурным якорем обновленной набережной Студенца и примером реновации промышленного здания под современные форматы в условиях жестких охранных зон, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.