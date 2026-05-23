В Тамбове продолжает затапливать жилые дома на презде Энергетиков

Проблема существует не одно десятилетие

Министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов представил оценку ситуации с подтоплением домов №1 и №3 по проезду Энергетиков.

Напомним, проблема носит многолетний характер и существует с 1990 х годов. Согласно данным инженерно гидрогеологических изысканий, в результате освоения территории по берегам ручья Собачий гаражными кооперативами, засыпки естественных ложбин стока, а также строительства гаражей без учета гидрогеологических особенностей местности уровень грунтовых вод в данном районе повысился ориентировочно на один метр.

- Проведенный анализ проектной документации, архивных данных изысканий, современных высотных отметок поверхности около многоквартирных домов, уровня грунтовых вод и высотных отметок дна ручья Собачий в совокупности с визуальным обследованием показывает, что поверхностный сток с территорий, прилегающих к многоквартирным домам №1 и №3 по проезду Энергетиков, в ручей Собачий в настоящее время не осуществляется. Талый сток и разгрузка грунтовых вод в русло ручья Собачий также крайне затруднены ввиду того, что естественная ложбина стока во многих местах была засыпана при строительстве гаражей, а в расположенном рядом гаражном кооперативе фактически отсутствует дренажная система для отвода талых и дождевых вод. В связи с этим выводы о непосредственном влиянии ручья Собачий на подтопление территории требуют проведения дополнительных исследований и комплексных изысканий, — сказал Дмитрий Сомов.

Вместе с администрацией города Тамбова провели анализ существующей ситуации и обследование территории. По результатам работы установлено наличие системных проблем с водоотведением по проезду Энергетиков, что оказывает непосредственное влияние на подтопление подвалов многоквартирных домов.

Кроме того, выявлена необходимость проведения работ по прочистке расположенных рядом ливневого и канализационного коллекторов. Эти мероприятия выполняет «РКС Тамбов». По информации руководства компании, завершить работы по прочистке канализационного коллектора планируется в начале июня текущего года.