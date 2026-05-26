На Тамбовщине снизились цены на овощи и технику

Одним из подорожавших продуктов стал сахар

Стала известная динамика цен в Тамбовской области в апреле этого года. По данным регионального отделения Банка России цены в этом месяце выросли на 0,2% по сравнению с мартом. При этом годовая инфляция замедлилась и составила 5,9%.

Больше всего в апреле подорожали услуги. Особенно выросли цены на зарубежные поездки, парикмахерские, автомойки и шиномонтаж. Компании объясняют это увеличением расходов на зарплаты, аренду, коммунальные услуги, материалы и обслуживание оборудования. В то же время в апреле стали дешевле интернет-услуги благодаря акциям провайдеров.

Продовольствие в целом подешевело. Заметнее всего снизились цены на овощи и

фрукты, особенно на огурцы и перец. Весной тепличным хозяйствам требуется меньше затрат на отопление и освещение, кроме того, предложение овощей выросло. За год овощи и фрукты в регионе подешевели почти на 11,4%. Также снизились цены на масла и жиры, особенно на оливковое масло.

В то же время подорожали рыбопродукты и сахар. Рыба выросла в цене из-за

увеличения затрат производителей и высокого спроса, сахар — из-за сезонного снижения производства весной. Обувь и печатные издания также стали дороже: на их стоимость повлияли расходы на логистику, аренду, материалы и производство.

Из непродовольственных товаров подешевели телевизоры, электроника, бытовая

техника и средства связи. На это повлияли укрепление рубля и более сдержанный спрос, в том числе из-за охлаждения потребительского кредитования.

- Инфляция в регионе замедляется, но пока остается выше общероссийских показателей. Главная причина — услуги: спрос на отдых, образование и бытовой сервис остается высоким, а компании переносят в цены растущие издержки на зарплаты, аренду и коммуналку. При этом по овощам мы видим обратную картину: местные тепличные хозяйства нарастили производство, и огурцы у нас подешевели заметнее, чем в среднем по стране. Денежно-кредитная политика Банка России направлена на то, чтобы вернуть инфляцию к устойчивому уровню около 4%, — отметили в тамбовском отделении Банка России.

Фото министерства сельского хозяйства Тамбовской области