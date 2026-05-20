В Тамбове 18-летняя жительница Йошкар-Олы совершила две квартирные кражи

Девушка похитила ценностей на 100 тысяч рублей Фото: УМВД России по Тамбовской области.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Тамбову установили и задержали 18-летнюю жительницу Республики Марий Эл, которая по указанию телефонных аферистов проникала в чужие дома для совершения краж.

Ранее мошенники позвонили ей и, представившись работниками банка и правоохранительных органов, сообщили, что на её родителей оформлены крупные кредиты, а полученные средства перевели в поддержку ВСУ, из-за чего вся семья попала в поле зрения спецслужб. Затем злоумышленники пригрозили собеседнице расправой, если она не поможет поймать им предполагаемых преступников, действующих с территории Украины, и убедили, что тайное сотрудничество – единственный способ спасти близких.

Аферисты заставили девушку приехать в Тамбовскую область, снабдив её детальными инструкциями по проникновению в чужие дома. Выполняя указания вербовщиков, девушка похитила имущество из двух частных домовладений: бижутерию, золотые часы, ювелирные украшения и серебряный слиток. Суммарный ущерб составил порядка 100 тысяч рублей.

Получив заявления потерпевших полицейские эксперты оперативно изъяли с мест краж отпечатки пальцев подозреваемой и другие оставленные ею улики, а оперативники детально изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных на прилегающих улицах. Вскоре стражи порядка вычислили местоположение правонарушительницы и задержали её на автовокзале в Тамбове. При личном досмотре у неё обнаружили все похищенные ценности. Выяснилось, что их она должна была отвезти в Москву для передачи неизвестному человеку.

- В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч.. 3 ст. 158 УК РФ. Городской суд избрал фигурантке меру пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются организаторы схемы, а также проверяется причастность задержанной к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности, – сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.