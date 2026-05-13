Тамбовчанин, планировавший подрыв областного и арбитражного судов, получил 22 года колонии

Мужчину снабдили взрывными устройствами и инструкцией по их сборке

Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении 46-летнего Алексея Милосердова, который оказался причастен к террористической деятельности в интересах украинских спецслужб.

Алексея Милосердова отправили в заключение на 22 года

Алексей Милосердов. Тамбов

Установлено, что после начала СВО тамбовчанин регулярно посещал различные проукраинские интернет-ресурсы, в том числе сайты националистических организаций. В 2024 году через мессенджер Telegram его завербовали украинские спецслужбы для совершения террористических актов. Мужчина с помощью самодельных устройств должен был взорвать здания Тамбовского областного и арбитражного судов, что могло угрожать жизни судей.

Противоправная деятельность злоумышленника выявили и пресекли сотрудники органов федеральной службы безопасности. При задержании у него изъяли два взрывных устройства и телефон, содержащий переписку с украинским куратором.

В следственном отделении УФСБ России по Тамбовской области в отношении Милосердова возбудили и расследовали уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст.

205 (подготовка к террористическому акту), ст. 205.3 (прохождение обучения

в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) и ст. 275 (государственная измена) УК России.

- Фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием первых 4 лет в тюрьме и 18 лет в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 1 миллиона рублей, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области.

