«Раздолжнители» наживаются на чужой беде

Фото Татьяна Чернышёва

6 мая в Тамбове состоялась встреча, посвящённая урегулированию проблемной задолженности и защите людей от недобросовестных юридических компаний — «раздолжнителей». К ним могут обращаться заёмщики, которые столкнулись с проблемами при выплате кредитов. И единственным вариантом решения таких сложностей, по мнению раздолжнителей , является банкротство. Правда, недобросовестные фирмы, специализирующиеся на работе с должниками, умалчивают о рисках и последствиях такой процедуры.

Как рассказал заместитель председателя Центрально-Чернозёмного банка Сбербанка Михаил Белоусов, в 2025 году число банкротств в рамках судебных процедур в России достигло почти 570 тысяч, что на 25% больше, чем годом ранее. Одной из причин он назвал агрессивную рекламу «раздолжнителей», которые тратят на неё огромные средства. Только в первом полугодии 2025 года в интернете выявили почти 2 миллиона объявлений о «беспроблемном избавлении от долгов» — на 40% больше, чем годом ранее.

При этом по словам экспертов, не все специализирующиеся на банкротстве компании можно отнести к так называемым «раздолжнителям».

— Стоит помнить, что «раздолжнители» работают исключительно в своих интересах, а не в интересах человека, — поясняет Михаил Юрьевич. — Их цель — заработать, а не помочь. В некоторых случаях люди, обратившиеся в такие организации, не только теряют свои последние деньги: часто для оплаты услуг таких юристов и компаний их просят снова оформить кредиты, например, в микрофинансовых организациях.

Нечистоплотные организации используют очень агрессивную рекламу и методы привлечения клиентов с помощью «холодных» звонков.

Следует знать: в недобросовестной компании никто не скажет вам о реальных последствиях банкротства, — говорит директор ПЦП «Центр урегулирования задолженностей» Максим Беляков. — Первый триггер: вам обещают 100% сохранение всего имущества, а так не бывает. Более того, клиентам в нарушение закона советуют скрывать доходы, увольняться с официальной работы или переписывать имущество на подставных лиц. С точки зрения закона — это уголовно наказуемые деяния.

Эксперты единодушны: обращение к «раздолжнителям» — наихудший вариант решения проблемы. Лучше пойти напрямую к своему кредитору, оптимально — при появлении первых признаков изменения финансового положения, возможно, ещё даже до просрочки. И чем раньше это сделать, тем шире выбор инструментов помощи, которую могут предложить заёмщику. А способов немало — это кредитные и ипотечные каникулы, пропуск платежа (допускается раз в полгода), реструктуризация или комплексное урегулирование задолженности в случае, если кредитов несколько и в разных банках. Специалисты горячих линий банков проконсультируют по необходимым шагам и помогут избежать крайних мер.

Специалисты напоминают, что у банкротства есть серьёзные последствия — риск потерять имущество, трудности с получением кредитов в будущем и др., — и поэтому использовать эту процедуру стоит только в самых крайних, безвыходных ситуациях. Но чаще всего обойтись можно и без неё.