Новым начальником УМВД России по Тамбовской области стал Иван Кокухин

Иван Кокухин получил ряд поручений при назначении

7 мая министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу нового начальника УМВД России по Тамбовской области. Указом Президента Российской Федерации на эту должность назначен генерал-майор полиции Иван Кокухин.

Глава МВД России отметил, что в целом криминогенная ситуация в Тамбовской области находится под контролем, но вместе с тем есть ряд направлений, которые требуют дополнительных мер реагирования.

- В центре постоянного внимания должно оставаться противодействие IT-преступности. Благодаря комплексному, системному подходу здесь наметилась позитивная динамика. Однако вопрос защиты денежных средств граждан от дистанционных хищений крайне актуален. Об этом отчетливо свидетельствует и структура преступности – значительная часть всех деяний совершается в киберпространстве. Важно отслеживать появление новых криминальных схем, своевременно информировать о них население, вносить коррективы в методику расследования, – сказал Владимир Колокольцев.

Министр подчеркнул, что для недопущения вывода похищенных средств акцент должен быть сделан на оперативности реагирования на поступающие заявления. Тем более что сегодня есть процессуальные возможности приостанавливать сомнительные денежные операции без судебного решения.

Глава ведомства напомнил, что в марте в ходе итоговой коллегии МВД России Президент Российской Федерации Владимир Путин акцентировал внимание на борьбе с незаконной миграцией. Министерством уже применяется ряд технических новшеств, позволяющих более эффективно контролировать въезд и пребывание иностранных граждан на территории России. Это использование систем видеонаблюдения и распознавания лиц, данных геолокации и других современных технологий. Они особенно востребованы при реализации полномочий по установлению местонахождения лиц, в отношении которых применяется режим высылки.

- В результате принятых мер мы фиксируем снижение количества преступлений, совершенных иностранцами, в том числе в Тамбовской области. Здесь мы видим снижение на 19%. Вместе с тем миграционная сфера является крайне чувствительной, когда даже единичное правонарушение может вызвать широкий общественный резонанс, – констатировал Владимир Колокольцев.

Глава МВД России потребовал также наращивать усилия по линии обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции, активизировать работу по документированию криминальных деяний в финансово-кредитной сфере, топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве.

Среди других актуальных направлений Министр назвал противодействие незаконному обороту наркотиков и оружия, установление виновных в совершении преступлений прошлых лет, снижение аварийности на дорогах. Важно не упускать из виду и такой социально-значимый аспект, как возмещение потерпевшим ущерба от преступлений.