В Тамбовской области выросла инфляция

Сильнее всего в регионе подорожали продукты

В августе в Тамбовской области инфляция возросла почти до 4,5%. Месяцем ранее она была несколько ниже – 4,2%. Как отмечают эксперты регионального отделения Банка России, годовой рост цен в регионе ускорился из-за увеличения издержек производителей некоторых видов продовольствия и удорожания импортных фруктов в условиях ослабления рубля. Основное влияние на рост цен оказали продовольственные товары, тогда как в сегменте непродовольственных товаров и услуг годовой прирост цен, напротив, продолжил снижаться.

Из-за ослабления рубля подорожали импортные кормовые добавки и оборудование, как следствие – повысились годовые приросты цен на мясо птицы, свинину и говядину. А увеличение издержек мясопроизводителей привело к росту стоимости колбасных изделий. По причине ослабления рубля подорожали бананы, апельсины и груши. Хотя в России и Центральном федеральном округе годовой рост цен в сегменте непродовольственных товаров ускорился, в Тамбовской области инфляция на такие товары понизилась до 1,9% с 2,1% месяцем ранее.

В годовом выражении подешевели туалетная вода, зубная паста, гель для душа после подорожания месяцем ранее. Этому способствовало расширение предложения из-за увеличения объемов выпуска отечественными производителями косметики и парфюмерии.

До 10,5% снизился годовой прирост цен на услуги, влияние на это оказало снижение прироста стоимости услуг железнодорожного транспорта – в регионе вводятся дополнительные поезда по ряду направлений.

- Годовой рост цен ускорился преимущественно из-за ослабления рубля и сокращения предложения отдельных продуктов питания. Перенос ослабления рубля в цены усиливается повышенными инфляционными ожиданиями. Особенно сильно за последние месяцы увеличились ценовые ожидания предприятий. Выросли и инфляционные ожидания населения. Также повысились инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на 2023 и 2024 годы, но на среднесрочную перспективу они заякорены вблизи 4%, – отмечает управляющий тамбовским отделением Банка России Михаил Носенков.

Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.