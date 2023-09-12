В Тамбове за попытку распространения наркотиков будут судить шестерых членов ОПГ

Каждому из участников группировки грозит до 20 лет колонии Фото: УМВД России по Тамбовской области

В суд Октябрьского района города Тамбова с утвержденным обвинительным заключением направили уголовное дело по обвинению шести жителей ближнего зарубежья в незаконном обороте наркотиков в составе организованной преступной группы. Уголовное дело возбудили в СУ УМВД России по Тамбовской области в апреле 2022 года по ч. 3 ст. 30, ч. 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

По версии следствия, с января по март прошлого года на территории областного центра и близлежащих районов Тамбовской области, а также на территории Воронежской, Липецкой, Костромской областей с поличным задержали шесть граждан ближнего зарубежья при организации и попытке организации сети тайников с наркотиками. Это шесть мужчин в возрасте до 30 лет, ранее к уголовной ответственности они не привлекались. Тамбовские следователи совместно с оперативниками управления наркоконтроля УМВД области установили, что обвиняемые приезжали из столичного региона и других российских регионов с разными партиями наркотического средства героин для распространения бесконтактным способом через тайники-закладки. В общей сложности полицейские изъяли больше одного килограмма героина.

Следствие пришло к выводу, что имеет дело с организованной преступной группой, которую возглавляет неустановленный куратор. В отношении руководителя преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство и находится в расследовании.

В зависимости от роли и степени участия иностранцы обвиняются в совершении 76 эпизодов покушений на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах. Все участники группы по решению суда были арестованы и до сих пор находятся в следственном изоляторе. Следователем в ходе расследования были назначены физико-химические, психиатрические, дактилоскопические и генетические экспертизы. Изъяты десятки мобильных телефонов, банковских карт, изучена переписка в социальных сетях с неустановленным куратором. Следствие пришло к выводу, что один из обвиняемых был «оптовым закладчиком», остальные исполняли роли «мелких закладчиков». Каждый оформленный тайник с наркотиками иностранцы фотографировали и направляли куратору. Проживали иностранцы на съемном жилье, которое периодически меняли.

- В настоящее время все шесть иностранцев привлекаются к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Мужчинам грозит до двадцати лет лишения свободы.