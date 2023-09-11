На выборах в Тамбовской области повсеместно победили «единороссы»

На выборы пришли 56% голосующих

На Тамбовщине с 8 по 10 сентября проходила масштабная избирательная кампания. Жители всех округов из-за реформ местного самоуправления заново формировали состав депутатов местных советов. Таким образом выборы проходили во всех 23 муниципальных округах, а в областном центре доизбирали одного депутата гордумы, вместо ушедшего на должность руководителя областного минздрава Алексея Овчинникова. В дни выборов в регионе работали 582 участка для голосования, на которых работали больше 2 тысяч наблюдателей. По данным областной избирательной комиссии выборы прошли в штатном режиме и без нарушений. Подсчитано, что свои голоса за кандидатов в депутаты по области отдали больше 205 тысяч человек, что составляет 56,03% от общего числа избирателей. Вне помещений участков проголосовали 65762 избирателя, что составляет 17,96 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей. Всего на этих выборах было зарегистрировано 706 кандидатов.

На дополнительных выборах депутата Тамбовской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 1 в выборах приняли участие 3 135 избирателей (23,07%). Из них на дому проголосовали 650 избирателей, что составляет 4,7 % от числа избирателей, включенных в список избирателей.

На кресло в городской Думе в областном центре, напомним, претендовали шесть кандидатов: генеральный директор ООО «Молочная река Плюс» Владимир Клепов, выдвинутый ЛДПР, заведующий отделением и врач урологического отделения Тамбовской областной больницы им. В. Д. Бабенко Андрей Колпаков, выдвинутый единороссами, артистка и исполнительница вокального ансамбля «Русский романс» при ДК «Знамя труда» Елена Коршикова от партии «Родина», акушерка женской консультации городской больницы № 3 имени И.С. Долгушина Алина Филатова, представляющая КПРФ и ведущий специалист по работе с местными отделениями партии СР-Патриоты-За правду Сергей Чеботарев. Самовыдвиженец Владимир Верняев, который должен был стать седьмым претендентом на депутатский пост, «отсеялся» в процессе кампании, потому что не предоставил в избирательную комиссию все необходимые документы. По данным областного избиркома лидером стал выдвиженец от партии «Единая Россия» Андрей Колпаков. За него проголосовали 1940 человек или почти 72% от общего числа проголосовавших. На втором месте оказалась представительница «Родины» Елена Коршикова, которая получила 609 голосов (19,44%), третье место в этой гонке у «коммуниста» Алины Филатовой. У неё 228 голосов или 7,28%. Таким образом место депутата в гордуме занимает медик Андрей Колпаков.

Что касается выборов в муниципальных округах, здесь большинство голосов жителей получили, представители единороссов. Например, в Гавриловском муниципальном округе 14 из 15 избранных местными жителями депутатов оказались представителями правящей партии, лишь один народный избранник состоит в КПРФ. Примерно такая же ситуация сложилась во всех округах: в Тамбовском представители «ЕР» получили 22 мандата из 25, оставшиеся три достались депутатам от КУПРФ, ЛДПР и «СР»; в Токарёвском округе единороссы получили 14 депутатских кресел, лишь одно досталось самовыдвиженцу.

Фото облизбиркома