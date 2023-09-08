К декабрю в Тамбове отремонтируют разваливающееся общежитие на Рязанской, 28

Жители опасались, что здание разрушится Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В областном центре решается проблема разваливающейся, а официально – находящегося в предаварийном состоянии, пятиэтажки, расположенной на ул. Рязанской, 28. Построенное в 1968 году здание коридорно-секционного типа ранее имело статус общежития. Когда тамбовские предприятия избавлялись от неликвидной недвижимости, «общага» на Рязанской, как и почти сотня таких же, оказалась в собственности муниципалитета. Когда стало возможно, люди начали приватизировать свои комнаты и организовывать в них собственные удобства – души, туалеты, кухни. «Шабашники» нанятые жильцами для проведения работ, с нарушениями врезались в коммуникации и не заботились о гидроизоляции там, где она просто необходимо. Также выяснилось, что защиты от воды нет и в официальных местах общего пользования, которые были душевыми и постирочными, а там, где гидроизоляционный слой был, он пришёл в негодность. Из-за этого влага и пар попадали на перекрытия и наружные стены. В итоге один из углов здания сильно отсырел, кирпичная кладка здесь начала разрушаться и по зданию поползли угрожающие трещины. Из уличной кладки вниз периодически падали кирпичи. Жители бывшего общежития опасались, что однажды их дом просто рухнет. При этом, как все собственники помещений, они платили платят взносы в Фонд капремонта. Работы стоимостью больше 6 миллионов рублей на инженерных сетях в здании проводили в 2018 году, но выполнили их, как оказалось, с нарушениями и замечаниями со стороны жильцов, но на них, по словам людей, никто не отреагировал. Работы приняли, а дом продолжил разрушаться.

После осмотра, который провели в здании в феврале этого года, озвучили предварительную сумму, требующуюся для восстановления здания – 15 миллионов рублей. Однако после подготовки проектно-сметной документации выяснилось, что затратить придётся все 18 миллионов. Средства выделили из областного бюджета.

Сейчас в здании выполнены около половины запланированных работ: рабочие сняли старое кровельное покрытие и переложили вентиляционные каналы, демонтировали оконные блоки и разобрали кирпичную кладку части фасадной стены, установили так называемый объёмный металлический каркас для усиления фасада, а также усилили оконные перемычки. На сегодняшний день ведётся подготовка к монолитным работам на части наружной стены. В здании разобрали старый трубопровод и сняли сантехнику, специалисты приступили к монтажу стояков отопления. Внутри здания отштукатурили стены и сделали стяжки полов в санузлах.

- Работы завершатся в декабре, - обещают в пресс-службе правительства Тамбовской области. - Важно, чтобы сами жители бережно относились к имуществу, которое отремонтируют - не обустраивали самостийных душевых кабин без централизованных сливов, которые в итоге и привели к частичному обрушению фасада здания. Всего же в Тамбовской области насчитывается 115 домов, построенных по такому типу. Их состояние Фонд капитального ремонта держит на особом контроле.