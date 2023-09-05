В Тамбове к 12 сентября обещают завершить ремонт водовода на ул. Подвойского

Работы обещают закончить к середине сентября

В районе пересечения улиц Подвойского и Чичканова продолжаются работы по замене водопровода. В минувшие выходные подрядчик вместе с бригадами «РКС-Тамбов»

завершил основные мероприятия. В ближайшее время специалистам предстоит демонтировать сваи (шпунты), а затем произвести переврезку водопровода диаметром 150 мм и смонтировать новую камеру. Планируется, что эти работы будут выполнены в начале следующей недели, не позднее 12 сентября. После чего давление воды в домах жителей близлежащих домов нормализуется.

Напомним, в районе пересечения улиц Подвойского/Чичканова, проводится реконструкции канализационного коллектора, которая изрядно затянулась. В водоканале ссылаются на сложности, которые привели к увеличению сроков выполнения работ. В частности, подрядная организация после заключения договора отказалась от исполнения своих обязательств, проводились дополнительные конкурсные процедуры. Кроме того, при проведении работ несколько раз происходила разгерметизация чугунного водопровода диаметром 400 мм, расположенного в непосредственной близости от коллектора. Причина – его крайний износ.

- Чтобы не допустить новой аварийной ситуации на сетях водоснабжения, было принято решение произвести замену порядка 30 метров трубопровода, - сообщает пресс-служба РКС-Тамбов. - Кроме того, был проложен новый ввод к двум пятиэтажкам по ул. Подвойского, 1 и ул. 2-я Шацкая, 2а – ветхую стальную трубу длиной порядка 70 метров и диаметром 150 мм заменили на долговечную полиэтиленовую.

Фото пресс-службы РКС-Тамбов