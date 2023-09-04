В Тамбовской области пройдут выборы во всех округах и довыборы в Гордуму

Выбор тамбовчанам предстоит сделать в ближайшие выходные

В Тамбовской области в конце этой недели пройдет избирательная кампания. Как и в предыдущие несколько лет, она будет проводиться в течение трёх дней – 8,9 и 10 сентября. При этом Единым днём голосование официально будет 10 сентября. На избирательные участки отправятся жители всех бывших районов, которые после реформы местного самоуправления стали муниципальными округами. Собственно, с этими изменениями и связана необходимость повсеместного проведения выборов. Жители округов изберут депутатов представительных органов и сформируют Советы депутатов первого созыва на 23 территориях области.

В областном центре состоятся довыборы депутата Тамбовской городской Думы по одномандатному избирательному округу №1. Такая необходимость возникла из-за ухода депутата от «Единой России» Алексея Овчинникова на пост руководителя областного министерства здравоохранения. На пост депутата гордумы претендовали в общей сложности шесть кандидатов. В числе претендентов – генеральный директор ООО «Молочная река Плюс» Владимир Клепов, выдвинутый ЛДПР, заведующий отделением и врач урологического отделения Тамбовской областной больницы им. В. Д. Бабенко Андрей Колпаков, выдвинутый единороссами, артистка и исполнительница вокального ансамбля «Русский романс» при ДК «Знамя труда» Елена Коршикова от партии «Родина», акушерка женской консультации городской больницы № 3 имени И.С. Долгушина Алина Филатова, представляющая КПРФ, ведущий специалист по работе с местными отделениями партии СР-Патриоты-За правду Сергей Чеботарев (не путать с бывшим градоначальником Тамбова, его тезкой по имени и фамилии). В качестве самовыдвиженца в выборах хотел принять участие 21-летний уроженец Воронежской области Владимир Верняев, который является помощником депутата гордумы Дмитрия Жданова, но этот кандидат , как следует из постановления избирательной комиссии, не предоставил к 28 июля документы, необходимые для регистрации кандидата – подписные листы с подписями избирателей, собранных в его поддержку и бумажный протокол об итогах сбора этих подписей. Из-за этого самый молодой кандидат из предвыборной гонки выбыл. Таким образом тамбовчане, которые относятся к избирательному округу №1, будут выбирать из пяти пять претендентов на пост депутата гордумы.

Подготовка к выборам в регионе традиционно началась заранее, так, с 30 августа приступили к работе 582 участковые избирательные комиссии, задействованные в организации и проведении предстоящих выборов в органы местного самоуправления.

- Работа членов этих комиссий заключается в информировании жителей о зарегистрированных кандидатах, о днях, времени и месте голосования, они же должны уточнять списки избирателей, контролировать соблюдение правил агитации, организовать голосование на самом участке и на дому, а также подсчитать голоса и подвести итоги голосования, - поясняют в облизбиркоме.

Начала работать «горячая линия» связи с избирателями при региональном избиркоме. Позвонить сюда можно по телефону 8-4752-71-26-91 с понедельника по четверг с 9 до 17 часов, в пятницу – с 9 до 16 часов 15 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут. Здесь людям предоставят справочную информацию о выборах, адреса и телефоны избирательных комиссий, а также примут заявку для организации голосования на дому.

Напомним, избиратели, которые по уважительной причине (из-за болезни, инвалидности) не могут сами прибыть в помещение для голосования, могут сделать это по месту жительства. Для этого нужно подать письменное заявление или устное обращение в участковую избирательную комиссию по месту регистрации по 10 сентября. Обратиться в участковую избирательную комиссию можно лично или попросить об этом родственников, соседей или сотрудников социальных служб. Прием таких заявлений закончится в последний день выборов в 14 часов. Поучив такое заявление или обращение члены участковой избирательной комиссии придут к человеку домой в один из трёх дней, и он сможет проголосовать.