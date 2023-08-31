Экс-мэр Белгорода Юрий Галдун будет «поднимать» тамбовский рынок

В проекте упомянуты и разваливающиеся торговые ряды Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове презентовали проект реконструкции Центрального городского рынка, который представил Юрий Галдун – в прошлом (с 2019 по 2021 годы) мэр Белгорода, а ныне – генеральный директор ООО «Новый рынок». Эту компанию зарегистрировали в областном центре в 2020 году, занимается фирма деятельностью, связанной с арендой и управлением недвижимым имуществом.

Инвестиционный проект, который представил руководитель рынка, потребует сотни миллионов вложений, но в компании, которая за него возьмётся, уверены, что смогут преобразить территорию и сделать её удобной и для покупателей, и для продавцов. Тамбовский Центральный рынок исторически, с 18 века, располагается в границах улиц Коммунальной, Красной, Октябрьской и Базарной. Несмотря на засилие торговых центров и сетевых магазинов, жители города продолжают покупать здесь продукты и нужные в хозяйстве вещи. Сейчас территория, на которой ведётся торговля, находится в удручающем состоянии, палатки продавцов расположены в хаотичном порядке, а по вечерам на территории рынка остаются горы мусора. В планах инвестора – привести в порядок около тысячи торговых мест, работающих на территории рынка, их осовременят, а подходы к точкам собираются сделать более просторными. Кроме того, на территории хотят предусмотреть места для отдыха и развлечений детей.

Тамбовчане, обсуждая новость о возможной масштабной реконструкции рынка, соглашаются, что этому месту требуются изменения.

- Порядок наводить, конечно, нужно, упорядочить всё, только пожалуйста, не трогайте бабушек, которые торгуют своими овощами, фруктами, зеленью, пусть их торговые места оставят, - сходятся во мнении пользователи Сети.

Пожалуй, одной из самых трудновыполнимых и дорогостоящих задач, которую хотят реализовать при реконструкции рынка, станет восстановление исторических торговых рядов, которые вот уже много лет разваливаются и превращаются в руины. Тем временем именно торговые ряд, которые начали строить с 1790 годов и закончили в 1856-м, стали одной из первых городских кирпичных построек. Состоянием памятника давно озабочены местные краеведы и градозащитники. Но единственное, что пытался сделать владелец, а здание находится в федеральной собственности у госкорпорации «ДОМ. РФ», это продать полуразвалившееся здание. «Торговать» его начинали с 50 миллионов рублей в 2019 году, но ни тогда, ни позже, несмотря на раз от раза снижавшуюся цену лота, покупателя на него не находилось. Оно и понятно, получив в собственность историческое здание, новый владелец получит в довесок предписание о его надлежащем содержании и реставрации, а это, учитывая состояние наследия, огромные деньги. Последняя попытка реализовать недвижимость «ДОМ.РФ» предпринималась в августе 2022 года, тогда стоимость комплекса зданий площадь. 6,9 тысяч кв. м. и участка размерами почти 0,6 га, вообще не указали, уточнив, что она станет известна после оценки. Как и предыдущие, эта попытка найти торговым рядам нового владельца, оказалась безуспешной…

Для того, чтобы реконструкция рынка была полной и затронула расположенный на его территории памятник, в региональном правительстве планируют договориться с федералами и получить исторические здания в областную собственность. Такие прецеденты уже случались. Например, в конце 2020 года стало известно о том, что область договорилась о передаче в региональное владение здания «Гостиного двора», больше известное тамбовчанам, как ГУМ. Оно также находилось в собственности «ДОМ. РФ» и, как в случае с торговыми рядами, его несколько раз безуспешно пытались пустить с молотка. Переговоры о передаче здания длились около двух лет. Когда договорённость была достигнута, обрадованные успехом чиновники сразу заявили, что здание памятника приведут в порядок и передадут в ведение областной картинной галереи, которой необходимы помещения для хранения экспонатов и новые выставочные залы. Но до сих пор это здание стоит закрытым.