В Тамбове незаконных мусорщиков будут ловить «на живца»

Нелегалы продолжают захламлять мусорные площадки Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове придумали ещё один способ, как выявлять нелегальных перевозчиков мусора. На сегодняшний день в городе работают камеры у некоторых контейнерных площадок, по которым пытаются вычислить нарушителей. Однако, незаконные перевозчики про эту систему уже знают и, либо выбирают мусорки, где видеонаблюдения нет, либо просто скрывают номера своих машин. Так или иначе, но количество строительного мусора у бытовых площадок во время строительного и ремонтного сезона растёт, что вызывает недовольство горожан. Кстати, сами жители, в случае необходимости охотно пользуются услугами таких нелегалов. Как правило, цены на их услуги ниже, чем у лицензированных организаций. Этим они и привлекают клиентов. В администрации города объясняют, что разница в несколько тысяч рублей достигается за счёт того, что нелегальные перевозчики отвозят мусор, чаще всего крупные строительные и древесные отходы, не на официальный полигон, где за утилизацию нужно заплатить, а в ближайшую лесополосу или к городским контейнерным площадкам. Эти отходы потом вывозятся за счёт городского бюджета, потому что в перечень услуг регоператора такая работа не входит. Свою деятельность нелегалы активно афишируют на сайтах бесплатных объявлений в интернете и во всяческих «тематических» сообществах, поэтому в мэрии решили подойти к решению проблемы с замусориваем города с этой стороны.

- Давайте под видом обычного клиента закажем услугу и понаблюдаем, куда потом этот мусор поедет, - предлагает глава администрации Тамбова Максим Косенков. - Для нас - это реальная возможность пресечь нарушения, которые влекут образование свалок.

Контрольные закупки, к которым планируют привлечь сотрудников полиции, по мнению городского руководства, помогут привлечь «серых перевозчиков» к ответственности. А она может быть очень ощутимой.

- Согласно ст.8 кодекса об административных правонарушениях, для граждан штраф составляет от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 80 тысяч рублей, а для юридических — от 100 до 120 тысяч рублей,- говорит и.о. председателя административного комитета Игорь Кулюкин. - При повторном нарушении, мало того, что штрафные санкции многократно возрастают, так еще и может быть конфисковано транспортное средство, на котором оно совершалось.

Впрочем, оказываться от старых методов борьбы с перевозчиками мусора в городе не собираются, напротив, проанализировав ситуацию с самыми «популярными» у них местами сбора отходов, в городе как минимум втрое увеличат число камер возле контейнерных площадок.