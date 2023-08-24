В Тамбове стройфирмы незаконно добывали песок

За незаконную добычу песка грозит серьезный штраф

В областном министерстве экологии провели проверку по жалобе жителя областного центра, который сообщил в ведомство о том, что в микрорайоне Майский неизвестные люди скорее всего незаконно занимаются добычей песка. Их цели заявителю были неизвестны, но он попросил выяснить, что происходит. Как рассказали в региональном минэкологии, на жалобу отреагировали и 18 августа специалисты отправились на указанное тамбовчанином место, чтобы проверить информацию. В Майском действительно обнаружились несколько экскаваторов, которые разрабатывали небольшие карьеры и доставали из него песок. Его потом грузили на грузовые машины. Часть траншей при проверки оказалась засыпана строительным мусором. Выяснив всё это, проверяющие собирались вызвать полицию, но, заподозрив неладное, рабочие свернули свою деятельность, и спешно уехали. Впрочем, когда госинспекторы вернулись на то же место спустя несколько дней, 22 августа, они застали прежнюю картину бурной деятельности. Специалисты зафиксировали номера строительной технике, орудовавшей на месте незаконной добычи песка и запросили данные об их собственниках. Выяснилось, что экскаваторы и грузовики принадлежат нескольким крупным строительным фирмам города. Их руководители сказали сотрудникам минэкологии области, что технику они сдали по договору аренды организации, которая занимается обустройством дорог и сейчас именно она ведёт их строительство в микрорайоне Майский. Также появились данные, что песок использует известная в Тамбове жилищная строительная компания…Отходы, которые захоранивают в котлованах после изъятия песка, очевидно, относятся к деятельности этих фирм.

- Получается такая схема: выкапываются траншеи, из них изымается и вывозится песок. Вместо песка завозятся строительные отходы, складируют в траншеи и засыпают грунтом. Всё, казалось бы, в порядке, ям визуально не видно, а песок уже уехал, - объясняют в министерстве экологии Тамбовской области. – Такой «подход» имеет тройной экономический эффект. Песок строителям обходится совершенно бесплатно, а значит на сырье и материалы, заложенные в сметах проектов, тратиться им не надо. Да еще и отходы «пристроены», не надо заниматься их утилизацией. Это очень «эффективный» бизнес-проект!

Ещё одна деталь, как говорят специалисты минэкологии области, песок, добытый из незаконно разработанных котлованов, естественно не проходит сертификацию и его качество неизвестно, при этом в контрактах с подрядчиками всегда оговариваются параметры строительных материалов, в том числе песка.

- Потом мы с вами задаемся вопросами: почему так быстро разрушаются дороги, лопается бетон, - возмущаются в минэакологии. – Ответ очевиден - благодаря таким нерадивым строителям!

Сейчас специалисты министерства устанавливают виновных в незаконной добыче песка прямо в черте Тамбова, после этого ведомство планирует обратиться в прокуратуру, чтобы добиться согласования на проведение проверки.

По данным специалистов за незаконную добычу недр, фирмам, которые её вели, грозит штраф от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. В минэкологии поясняют, что с них можно было бы получить компенсацию причинённого природе ущерба, но для этого необходимо привлекать так называемую маркшейдерскую службу, специалисты которой провели бы его оценку. В Тамбовской области, где горнодобывающая деятельность не ведётся, таких организаций нет.

Фото областного министерства экологии

КСТАТИ

Дороги действительно держатся недолго

Дороги в Тамбове и области исчезают после зимы, затяжных дождей, а иногда без каких-то видимых причин сразу после их ремонта или строительства. И это, учитывая стоимость работ, всегда возмущает жителей. Так, в мае этого года стало известно о том, что в микрорайоне Телецентр разваливается асфальт, который уложили в 2019-2020 годах. На обустройство дорог с тротуарами длиной 8 километров и монтаж освещения тогда потратили около 200 миллионов рублей, примерно половина из них – средства федерального бюджета. Уже через год на нескольких уличных проездах в микрорайоне оказались частично разрушены бордюры, дорожное полотно покрылось выбоинами и трещинами. Сейчас состояние покрытия улиц, которое всё ещё находится на гарантии, только ухудшилось. Кроме того возникли поломки на источниках освещения. Одной из причин плачевного состояния улиц в новом микрорайоне, помимо неважного качества проведения работ, местные жители считают ещё и проезд тяжелой строительной техники – здесь еще продолжается возведение жилых домов. Устранить все недостатки обещают после завершения строек.

А в Сосновском районе новая дорога стоимостью в 1,5 миллиарда не продержалась и полугода. Полотно уложили осенью 2022-го, а к весне 2023-го на 48-километровом участке дороги «Каспий-Селезни-Сосновка» начали появляться первые заметные повреждения. Здесь обнаружили просадку дорожного полотна, трещины в покрытии и разрушение разметки из термопластика. Устранение выявленных повреждений оценили примерно в 20 миллионов рублей. По мнению экспертов, причиной столь быстрого износа могли стать нарушения технологического процесса при проведении ремонтных работ. Сейчас подрядчик заканчивает устранение выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств.