В Мичуринском районе при столкновении двух машин погибли 4 человека и еще пятеро получили серьезные травмы

В одну из легковушек набились 7 человек Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Страшная авария произошла во вторник, 22 августа, в Мичуринском районе недалеко от села Кочетовка. О происшествии стало известно около 18 часов. По предварительным данным,

«Лада Приора», за рулём которой был 39-летний водитель, выехала на встречную полосу, там, где это запрещает сплошная дорожная разметка, чтобы совершить обгон. В это время ему навстречу ехала «Гранта», которой управляла 32-летняя женщина. В салоне этого автомобиля на момент ДТП, помимо водителя находились ещё 6 человек, пятеро из которых умудрились уместиться а заднем сиденье. Произошло лобовое столкновение. Послу удара машины превратились в груду металла, на месте ДТП сразу погибли оба водителя. Пострадали все, находившиеся в «Гранте», людей повезли в больницу, но в дороге скончались двое 25-летних мужчин. Ещё четверо пассажиров – женщины 18 и 37 лет, в также двое мужчин 25 и 32, госпитализированы. В «Приоре», которая затеяла опасный манёвр, помимо водителя была 39-летняя женщина, которая также получила ранения. В ходе разбирательства выяснилось, что в «Гранте» находились уроженцы Узбекистана, имеющие прописку в Токарёвском районе, туда они направлялись из Москвы, как предполагается, на работу вахтовым методом.

- Во время это аварии погибли четыре человека, ещё пять попали в больницу, причём двое из них - в тяжелом состоянии, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

Двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

По факту случившегося возбудили уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры.

Совсем недавно в УГИБДД по Тамбовской области подвели итоги первого этапа акции «Встречная полоса», которую проводили в регионе с 24 по 26 июля.

- Больше, чем в 80% случаев причинами аварий становятся грубые нарушения правил дорожного движения именно водителями, - говорят в региональном УГИБДД. - Есть даже своеобразная «тройка» самых частых нарушений - это выезд на полосу встречного движения, несоблюдение скоростного режима и нарушение правил проезда перекрестков. К слову, по вине водителей, которые пересекли сплошную линию разметки, и оказались на встречной полосе происходит каждая десятая авария.

За время проведения первого этапа акции к административной ответственности за выезд на встречную полосу там, где этого делать нельзя, к административной ответственности привлекли 272 водителя. Ответственность за такое нарушение, если оно совершено первые - лишение водительских прав сроком от 4 до 6 месяцев или штраф 5000 рублей. Если автовладелец попадётся второй раз, то останется без прав уже на год. Второй этап акции «Встречная полоса» проходил в области с 23 по 25 августа. Её итоги подведут в ближайшее время.

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Детям напомнят ПДД

В первые дни учебного года юным тамбовчанам напомнят правила дорожного движения, а их безопасности обещают уделить особое внимание. До 9 сентября в области будет проходить мероприятие «Внимание, дети!». Полицейские считают, что оно поможет школьникам, подзабывшим за лето правила поведения на дороге, адаптироваться после каникул.

- В первые дни нового учебного года возле учебных учреждений и на ключевых перекрёстках будут нести службу дополнительные наряды ДПС и сотрудников полиции, которые будут следить за соблюдением ПДД, - говорят в пресс-службе УГИБДД по региону.

Особое внимание сотрудниками Госавтоинспекции уделяли проверкам состояния дорог, знаков и светофоров, расположенных рядом со школами и садами.