В Мичуринском районе в аварии погибли 4 человека и еще четверо получили ранения

Водители автомобилей погибли на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Страшная авария произошла 22 августа в 18 часов 50 минут на трассе в Мичуринском районе у села Кочетовка. По предварительным данным водитель «Лада Приора» выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон и лоб в лоб столкнулся с «Лада Гранта».

- На месте ДТП погибли оба водителя, еще два человека скончались в машине скорой по дороге в больницу, - сообщают в УГИБДД по Тамбовской области. – Еще четверо пассажиров легковушек госпитализировали.

Водители автомобилей погибли на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В ликвидации аварии участвовали сотрудники ГУ МЧС России по Тамбовской области, от ведомства привлекались 10 человек и 3 единицы техники.

Ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят по факту этого ДТП находятся на контроле региональной прокуратуры.