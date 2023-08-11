В Тамбове нашли шелкопряда, нашествие которого переживают соседние регионы

Гусеница поедает лиственные и хвойные породы деревьев Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове обеспокоены появлением вредителя, способного уничтожить зелёные насаждения, как лиственных, так и некоторых видов хвойных пород, не считая кустарников и травянистых растений. Как рассказали в министерстве экологии Тамбовской области, массовый лёт бабочек непарного шелкопряда, предшествующий активному размножению насекомого, наблюдается в Тамбове в течение нескольких недель. В этом году нашествие гусениц непарного шелкопряда наблюдают во многих российских регионах, вредители объели зелёные насаждения в населённых пунктах и на приусадебных участках жителей Московской, Рязанской и Владимирской областей. Специалисты регионального минэкологии предполагают, что именно из Подмосковья и Рязанщины гусеницы шелкопряда проникли на Тамбовщину. Гусеницы этих насекомых запросто переносятся ветром.

Специалисты Дирекции благоустройства и озеленения рассказали, что они знают о проблеме и, учитывая ситуацию в других областях, проводят все необходимые профилактические мероприятия.

- Массовый лёт бабочек непарного шелкопряда у нас наблюдался ещё в начале лета, возможно, мы повторили бы судьбу соседей, но Тамбов выручила погода, - говорит главный агроном дирекции благоустройства и озеленения Надежда Новикова. – Напомню, 9 июля в городе прошёл серьезный ливень, а затем начался ураганный ветер. Многие бабочки не смогли отложить яйца, потому что их попросту смыло дождём и унесло.

Сейчас сотрудники Дирекции продолжают следить за состоянием городских деревьев и кустарников. Они уверяют, что массовых случаев появления вредителя не зарегистрировано, а единичные – встречаются. Например, личинки непарного шелкопряда обнаружились на одном из деревьев, растущем на ул. Набережной. Их собрали и уничтожили. Всех сотрудников Дирекции благоустройства и озеленения проинструктировали на тему того, как бороться с опасным вредителем. Теперь каждый рабочий на своем участке должен осматривать деревья и заборы. Тамбовчан – дачников и владельцев частных домов тоже просят внимательно осмотреть свои плодовые деревья. Если на них есть кокон, его нужно счистить щёткой или ножиком. Нужно обращать внимание и на прикорневую зону дерева – именно здесь шелкопряд размещает свои кладки, из которых может появиться одновременно больше сотни личинок. Их также соскабливают с дерева металлической щёткой. Что касается взрослых бабочек, лёт которых ещё может продолжаться, их можно поймать с помощью световых ловушек. Самый простой способ – повесить белую простынь и подсветить её фонариком. Попавшихся в ловушку бабочек шелкопряда сжигают в негорящих ёмкостях, лучше в керосине.

Бороться с кладками можно с помощью так называемого нефтевания – это процедура промазывания кладок керосином или отработанным машинным маслом с добавлением инсектицида или без него. Правда Метод использовать его можно только на взрослых деревьях с толстой корой, для молодых и плодовых деревьев такая обработка может быть смертельна.

СПРАВКА «КП»

Гусеница шелкопряда пожирает бутоны, цветы и листья

Взрослые особи непарного шелкопряда – это сероватые бабочки. Самец и самка резко различаются по внешнему виду – самки крупнее, окраска их крыльев темнее (в размахе крыльев до 80 мм, самец около 45 мм). Гусеница вредителя достигает длины длиной 65-80 мм. Она буровато-серого цвета с полосками на спинке. С появлением бутонов на плодовых деревьях гусеницы мигрируют из мест зимовки в крону дерева и начинают питаться. Они повреждают бутоны, цветки, листья, съедая всю или большую часть листовой пластинки. В годы массового размножения способны уничтожить все листья на плодовых деревьях. Зимуют сформировавшиеся гусеницы в оболочках яиц, расположенных кладками на штамбе и скелетных ветвях деревьев. Если им удается комфортно перезимовать, то число вредителей в следующем году значительно увеличивается. Период развития гусениц около 30 дней, после чего она окукливается в начале лета в тонких серых паутиновых коконах между листьями на ветках, коре и других местах, через 2-3 недели начинается лет, первоначально самцов, а вслед за ними самок. Вылетевшие из куколок самки, не питаясь, сразу же после спаривания начинают откладывать яйца.