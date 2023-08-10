Тамбовчане раскритиковали проект расчистки Цны

Проект расчистки представили тамбовчанам Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Во вторник, 8 августа, в парке «Дружба» состоялась презентация проекта расчистки реки Цны, который представили тамбовчанам представители регионального министерства экологии и руководитель подрядной организации ООО «Стинэк», получившей контракт на эти работы – Илья Комаров. Вопрос проведения этих работ больше всего волновал дачников, товарищества которых располагаются рядом с рекой. Люди признались, что очень ждали когда Цну почистят, потому что в последние годы река представляет собой жалкое зрелище – заилился и зарос камышом не только канал, который горожане используют для купания, практически в болота превратились так называемые старицы – участки прежнего русла реки. Виноваты в сложившейся ситуации, конечно, сами люди.

- Антропогенная деятельность пагубно влияет на реку, в воду попадают различные вещества, которые способствуют увеличению толщи ила, - пояснила министра экологии Тамбовской области Алла Албегова. - Водный объект способен к самоочищению, но его возможности не безграничны и когда толщина ила достигает определенных размеров, эта способность утрачивается. Всё это может привести к застойным явлениям, заболачиванию и обмелению реки. Цну обследовали специалисты, которые сделали вывод, что для её сохранения необходима расчистка.

Чистить Цну будет небезызвестное ООО "Стинэк" Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Разработкой проекта этих работ занималась рязанская фирма, которая после проведения всех необходимых изысканий, представила его региональным властям. Он, как говорят в минэкологии, прошел Госэкспертизу и может быть реализован. Для расчистки Цны удалось добыть федеральное финансирование, ее будут чистить по программе «Сохранение уникальных водных объектов». Для выполнения этих работ объявили тендер, который выиграла небезызвестная тамбовчанам фирма «Стинэк». Именно она занималась строительством до сих пор не открытого детского городка «Лукоморье».

По данным регионального министерства экологии, проект будут реализовывать с 2024 по 2027 годы, за это время подрядчик должен расчистить 7 участков реки. В общей сложности работы проведут на 14-километровом отрезке Цны, то есть в пределах областного центра. Первый этап рассчитан на 2023-2025 годы, на 2-х из них, которые в документации значатся под номерами 3 и 7 – расчистка начнется уже в этом году. Речь идёт о старице и пруду в районе нескольких садоводческих товариществ, затронув начало участка №1 - от пролива Узкий до мост-плотины, а также 7 о старице, которая проходит вдоль набережной от плотины до тамбовского водохранилища в районе парка «Дружба».

Цну будут чистить участками Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Общая стоимость контракта на проведение работ первого этапа составляет 359,6 миллиона рублей, в этом году подрядчик должен освоить примерно десятую часть от этой суммы – 36,6 миллионов рублей, а самые масштабные работы ожидаются в 2024 и 2025 годах, тогда на них потратят 126 и 197 миллионов рублей соответственно. По подсчетам специалистов за время реализации проекта из реки должны достать 634 тысячи кубических метров донных отложений.

Дачников перспектива соседства с чистой рекой, несомненно, радовала, но их несколько опустили с небес на землю, озвучив требования законодательства, которые применяются к водным объектам.

- Водоохранная зона и прибрежная охранная зона у Цны составляет 200 метров, - пояснила собравшимся Алла Албегова. - Есть еще береговая полоса – земли общего пользования – это 20 метров от уреза воды. Так вот в пределах этих 20 метров по закону не допускается никаких незаконных строений – мостков, заборов до уреза воды, водозаборных узлов и тем более капитальных строений, одно из них мы, кстати, на берегу обнаружили. Все эти объекты перед началом проведения работ необходимо будет убрать.

На то, чтобы ликвидировать незаконные постройки и водозаборы, которые для дачников являются единственным источником воды для полива, людям дали две недели. Причем вне закона, как выяснилось, оказались все узлы, по данным чиновников, у садоводческих товариществ, которые располагаются в зоне расчистки, вообще нет договоров на водопользование.

- Как это так? В Разгар поливочного сезона вы нам предлагаете остаться без воды? – возмущались люди.

Дачникам пообещали, что после завершения работ им помогут оформить все законным образом и они смогут восстановить водозаборы, а там, где для проведения работ по расчистке, их можно будет «обойти», рабочие это сделают. Но е факт, что сохранить удастся все объекты, которые сейчас считаются вне закона.

На встрече люди также выяснили, что некоторые нюансы, которые известны только тамбовчанам, в проекте расчистки Цны не учли. Старожилы вспоминают, что от канала до стариц в 1949 году проложили трубу, которая подпитывала их русла, около 30 лет назад эта «артерия» частично развалилась, частично была сдана на металлолом и старицы начали засыхать, донные отложения, которые забили когда-то активные, по словам горожан, родники, буквально «добили» исконной русла Цны.

- Если не восстановить эту подпитку, то есть не уложить трубу, как раньше, диаметром где-то 60 сантиметров, мы получим красивые очищенные болота, смысл тратить огромные средства, если толку от этих работ не будет никакого, - говорят дачники.

Работы вызвали много споров Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В минэкологии признаются, в проекте расчистки водоспуск, необходимый для подпитки стариц, действительно не нашёл своё отражение. Но о проблеме в ведомстве знают, правда, его возможное восстановление – это забота городских властей, которые должны предпринять ряд шагов и соблюсти некоторые формальности, чтобы добиться восстановления трубы. В целом же людей заверили, что и после утверждения проекта расчистки, он, если необходимо поддаётся корректировке – то есть дорабатывается, заново утверждается и берётся в работу. Правда на это уйдут месяцы. Что мешало региональным властям предотвратить все эти возможное переделки и исключить недоработки проекта, на которые указывают жители, непонятно.

Вообще горожан искренне волнует, как бы это громко не звучало, экологическое благополучие и жизнеспособность Цны. А все, что затевается, они считают просто уборкой дна и в некоторой степени берегов.

- Мы все выросли на этих прудах, старицах, - говорят дачники. – Где ознакомиться с проектом, не знаем, но общались с субподрядчиком и выяснили, что проектная глубина работ в русле стариц – 6 метров. А фактически, когда здесь ещё били родники, она достигала 8-9 метров. Если родники не «вскрыть» - вся работа пойдёт насмарку.

Кстати, в последний раз масштабные работы по расчистке Цны проводились в 2007 году. После их проведения, по наблюдениям горожан, дно реки стало резким и обрывистым, вода начинала очень рано зацветать, а берега быстро заросли камышом. Тамбовчане тогда сделали вывод, что состояние реки только ухудшилось и опасаются повторения этого сценария сейчас.