На Тамбовщину обрушится аномальная жара

Тамбовчане ищут спасения от зноя у воды

Юг и часть регионов Центрального Черноземья накрыла аномальная жара. Высокие температуры синоптики прогнозируют Белгородской, Орловской, Рязанской, Курской и Тамбовской областях. Здесь столбики термометров в ближайшие дни могут подняться до 36-37 градусов.

Поданным ГУ МЧС России по региону, на Тамбовщине в связи с этим местами будет действовать высокий – четвёртый класс пожарной опасности. Для понимания, всего таких градаций существует пять, 5й класс – это уже чрезвычайная пожарная опасность.

В поисках спасения от зноя тамбовчане массово устремились к воде. Тем более, в конце прошлой недели стало известно, что введённый из-за угрозы распространения холеры запрет на купание в Цне городские власти сняли. С 6 августа людям беспрепятственно разрешили пользоваться водоёмом. 3 и 5 августа на территории области утонули сразу четыре человека.

Сначала стало известно о гибели двоих мужчин, каждому из которых было 63 года. Одна из трагедий произошла в Моршанске. По данным регионального СУ СКР, утром на берег Цны пришёл местный житель со своей гражданской женой. Женщина решила искупаться, и первая зашла в воду. Переплыв на соседний берег, она увидела, что её сожитель плывет к ней. Внезапно мужчина начал резко махать руками, нырнул и больше из воды не показался. Тело мужчины извлекли водолазы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В этот же день, 3 августа из пруда, расположенного в селе Ивановка Сампурского района, достали тело ещё одного 63-летнего мужчины. По предварительным данным, он приехал на водоем на рыбалку.

5 августа в 12 часов сообщение об очередном утопленнике поступило к спасателям в 12 часов. Трагедия произошла на неофициальном пляже в Ласковском карьере. Приехавшие по вызову водолазы Пожарно-спасательного центра вытащили из воды тело 29-летнего мужчины.

В это же день около 17 часов в службу спасения позвонили жители села Верхнее Нащекино Бондарского района, которые рассказали, что в пруду Озёрном, расположенном в 2,5 километрах от населённого пункта тонет человек. Когда первое подразделение специалистов прибыло на место, выяснилось, что 18-летнего парня очевидцы смогли спасти из воды, а ещё один 21-летний мужчина утонул. Место, где отдыхали молодые люди, не было предназначено для купания. Обстоятельства всех произошедших на водоёмах трагедий устанавливают следователи.

В ГУ МЧС России по Тамбовской области напоминают жителям, что купаться можно только в специально оборудованных местах.

- Нельзя входить и тем более прыгать в воду после долгого пребывания на солнце, - предупреждают в ведомстве. – Очень опасно купаться в нетрезвом состоянии, это остаётся одно из частных причин гибели людей на воде.

В условиях наступившей аномальной жары, людям вообще не рекомендуют выходить из дома в самые опасные часы – с 12 до 17 часов.

- Днём нужно обязательно закрывайте окна и ставни, если они есть, особенно если окна выходят на солнечную сторону. Оставлять их открытыми рекомендуется только ночью, в случае, если это безопасно, - советуют тамбовчанам в региональном ГУ МЧС. - Если нет кондиционера, некоторое облегчение могут принести вентиляторы, но, когда температура воздуха поднимается выше 35 градусов, от теплового удара такая техника не спасёт. Выходом может стать посещение общественных зданий, оборудованных кондиционерами, например, торговых центров. Физических нагрузок в такие дни стоит избегать, следует пить побольше жидкости. Исключите алкоголь, он лишь усугубит ситуацию. Чтобы охладить организм, принимайте прохладный душ или ванну, можно также делать холодные компрессы или обертывания, используя мокрые холодные полотенца. Носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевайте широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки. В такую погоду никогда не оставляйте детей и животных в припаркованных машинах, даже если уходите на несколько минут.