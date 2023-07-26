В Тамбове снова перенесли сроки завершения ремонта коллектора на ул. Подвойского

Сроки завершения работ переносились не один раз

В Тамбове продолжается ремонт коллектора на ул. Подвойского от Моршанского шоссе до ул. Чичканова. Работы на этом участке стартовали ещё зимой и уже несколько месяцев они доставляют массу неудобств жителям микрорайона. Все началось с того, что во время замены участка трубы полностью изношенного коллектора, здесь произошло сразу несколько аварийных ситуаций, затопленными в итоге оказались подвалы жилых многоэтажек, дворы с детскими площадками, а в квартирах местных жителей и на улице надолго «прописался» ничем не перебиваемый запах канализации. В РКС-Тамбов ставили несколько сроков завершения работ, но до сих пор все они не соблюдались. Так, весной закончить ремонт в срок коммунальщикам помешал паводок, из-за которого произошло движение грунта. В результате в месте соединения труб съехала муфта и сети перестали пропускать стоки. В месте, где произошла поломка, пришлось заново всё раскопать и устранять её. Людям обещали, что к 30 марта всё доделают. По истечении этого срока в РКС-Тамбов снова признались в задержке, но объяснили, что ремонтные работы они провели, остается закончить лишь земляные работы. А их, по словам коммунальщиков, просили отсрочить сами жители, которые опасались, что из-за прошедших дождей ямы засыплют сырым грунтом. Когда все высохнет, земля даст усадку, и здесь останутся ямы.

За время многомесячного ремонта жители обращались в администрацию, к уполномоченному по правам человека, ситуация во всех этих инстанциях была на контроле, но работы по ремонту коллектора всё ещё не закончены, к огромному возмущению местных жителей.

- Когда закончится ад на ул. Подвойского? С апреля из-за ремонта коллектора всё время перебои с горячей водой, холодную тоже то и дело отключают, - жалуются тамбовчане. - На улице зловонные лужи, зеленые газоны превращены в пыль, огромные котлованы вырыты - не пройти! Сколько нам ещё терпеть этот кошмар?

В РКС-Тамбов объясняют, что сейчас подрядчик, который занимается ремонтом, приступил к завершающему этапу реконструкции канализационного коллектора в районе пересечения улиц Подвойского/Чичканова.

- Закуплены материалы и специальное оборудование для укрепления стенок траншеи со стороны территории хлебозавода. Также ведутся работы по устройству подпорной стенки, - объясняют в пресс-службе коммунальной компании. - Напомним, работы по реконструкции канализационного коллектора проводятся методом санации – новая труба протягивается внутрь старой. А на местах установки смотровых колодцев и колодцев для присоединения потребителей раскапываются котлованы. Кроме того, возникает необходимость в разработке технологических котлованов для того, чтобы в них могла «зайти» протягиваемая труба. Во время этих работ возникли определенные сложности, которые привели к увеличению сроков их выполнения.

В водоканале говорят, что им пришлось столкнуться ещё с рядом сложностей. Например, оказалось, что в прежние годы здесь, когда на Подвойского проводили водопровод, газ, и канализацию, траншеи засыпались песком, который отлично впитывает воду. Из-за этого глубина старого коллектора изменилась, и когда в него начали протягивать новый, трубы не совпали, приходилось всё переделывать. Также при выполнении земляных работ сползали стенки котлована, а ещё несколько раз происходила разгерметизация чугунного водопровода диаметром 400 мм, который располагается рядом с реконструируемым коллектором.

- «РКС-Тамбов» приносят свои извинения за длительный срок проведения работ и доставленные неудобства жителям близлежащих домов, - говорят в водоканале. - Работы на этом объекте планируется завершить до 20 августа.

Фото РКС-Тамбов