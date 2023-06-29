В Тамбовской области собираются увеличить штрафы за незаконную торговлю

Штрафы для торговцев-нелегалов планируют поднять в разы Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

На Тамбовщине решили ужесточить наказание для продавцов, которые торгуют в неположенных местах. Тема, особенно актуальная для областного центра, обсуждается не первый год. Вспомнить только баталии, которые развернулись несколько лет назад вокруг стихийного рынка на ул. Куйбышева. Торговцы с продуктами, разместившиеся прямо возле мусорной площадки, возмущали одних тамбовчан, другие, напротив, заступались за продавцов, которые там торговали. В итоге к мнению местных жителей (а именно они были постоянными покупателями на этом рынке) прислушались и торговые ряды «развели» с площадкой для сбора отходов. Стихийные рынки в городе либо существуют на постоянной основе и их периодически навещают проверяющие, либо возникают в самых неожиданных местах – у остановок, и вообще в любых оживлённых местах. В рамках свое компетенции и реагируя на жалобы горожан, такие точки регулярно посещают проверяющие – специалисты комитета по экономике и поддержке предпринимательства и торговли (бывший комитет потребительского рынка мэрии), часто вместе с полицией. Правда эффективными эти меры не назовёшь, при появлении контролёров торговцы просто убирали свою продукцию и исчезали, чтобы, когда все уйдут, вновь вернуться на насиженное место.

Стихийную торговлю пытались свести на «нет», взывая к чувству самосохранения горожан.

- Мы призываем тамбовчан не покупать продукцию сомнительного качества в палатках, которые явно расположены в неподходящих для торговли местах, - говорили сотрудники комитета. - Регулярно сообщаем, что приобретение продукции, не прошедшей ветеринарно-санитарную экспертизу, может привести к отравлению. Тем не менее, горожане продолжают покупать здесь сырое мясо и колбасные изделия неизвестного происхождения. А между тем они могут быть привезены с районов, где зафиксирована, например, вспышка африканской чумы свиней. Каковы последствия употребления таких продуктов никто наверняка вам сказать не может.

Но все эти призывы не помогают, и уличная торговля в городе продолжает процветать, часто при полной поддержке самих тамбовчан:

- Господи, да пусть торгуют, иногда бежишь вечером и так удобно своих помидорчиков людям купить, картошки молодой, а не этих, стеклянных, из «Магнита». Всю жизнь так было и живы все. И людям 100 рублей не лишние…

- Легализуйте эти точку, приведите к нормам, проверьте продукцию! Это сложно, но это более продуктивно, чем просто разогнать!

Чиновники на доводы защитников отвечают, что в городе полно мест, где торговать можно официально.

- В Тамбове у нас определены 22 санкционированные площадки для продажи продуктов. Со схемой их размещения можно познакомиться на сайте администрации Тамбова, а также у нас в комитете. Представлена возможность выбрать место, оформить документы и продавать уже совершенно законно. Мы проводим рейды, чтобы город стал чище, комфортнее для жизни, а торговля - цивилизованнее,- уверяют в мэрии.

Для того, чтобы бороться с уличной торговлей в городе, да и в целом по области для таких нарушителей действуют штрафы.

На сегодняшний день их размер для физлиц составля ет от 500 до 1500 рублей, для должностных лиц – от 2000 до 10000 рублей, для юрлиц – от 20000до 50000 рублей. Если в течение года с момента фиксации первого такого нарушения, торговца поймают на повторном, штрафы увеличиваются. Для «рецидивистов» они составляют от 2000 до 3000 рублей, от 10000 до 30000 рублей, и от 80000 до 100000, соответственно, для каждой категории. Такое наказание теперь считают недостаточным, а точнее – неэффективным, поэтому в ближайшее время в облдуме будут рассматривать проект документа, предусматривающий новое наказание для нарушителей правил торговли.

- В связи с тем, что существующие штрафные санкции не позволяют в полной мере воздействовать на нарушителей, проектом закона предлагается увеличить размер штрафных санкций для граждан и должностных лиц, - говорится в пояснительно записке к законопроекту.

В случае его принятия штрафы для нелегальных продавцов вырастут в разы. Для физлиц они составят от 2000 до 3000 рублей, для должностных – от 10000 до 15000 рублей, при повторном наказании продавца обяжут заплатить от 3500 до 5000 рублей, должностное лицо – от 15000 до 30000 рублей.

Неизвестно, окажется ли эта мера действенной.

- К сожалению, есть продавцы, на которых выписаны уже десятки протоколов, и накопившаяся сумма административных штрафов у некоторых из них составляет около 50 тысяч рублей, но их просто не оплачивают, - констатируют в городском комитете по экономике.

Тем временем в городе решили найти компромисс с нелегальными торговцами. На прошлой неделе специалистам комитета по экономике поручили подготовить предложения по организации и обустройству ярмарочных пространств в городе. Решено, что даже если пространство окажется небольшим, оно должно быть легальным, чтобы торгующие не становились нарушителями закона. Это касается как новых, так уже и существующих мест. В мэрии пришли к выводу, что лучше организовать процесс, чем бесконечно бороться с несанкционированной уличной торговлей. Отдельно специалисты должны продумать формат торговли на улицах Сенько, Полынковская, микрорынке «Салют», в районе стадиона «Динамо» и других частях города.