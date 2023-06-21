«Такой результат для меня стал шоком!»: тамбовская выпускница Елизавета Каширская получила на ЕГЭ 300 баллов

Елизавета Каширская сомневалась, что получит "вышку" по обществознанию Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Выпускники Тамбовской области продолжают узнавать результаты ЕГЭ, которые они сдавали с конца мая до 20 июня. Уже известно, как прошли испытания по обязательным предметам – русскому языку и математике, а также некоторым предметам по выбору. 21 июня ребята узнали, как они сдали обществознание.

По результатам этих испытаний в регионе определился единственный трёхсотбалльник. Такой результат получила выпускница школы №1 города Мичуринска Елизавета Каширская. Выпускница, помимо обязательного русского языка и базовой математики сдавала историю и обществознание. В итоге по истории, русскому и обществознанию Елизавете удалось набрать по 100 баллов. 21 балл она набрала по итогам выполнения математических заданий, это высшая оценка и безоговорочная «пятёрка» по предмету.

- Подготовка к экзамену по русскому языку для меня не была напряжённой, - рассказывает Лиза. - Я, как обычно, ходила на уроки, слушала учителя, писала сочинения и решала задания формата ЕГЭ, но и от недостатка свободного времени не страдала. Я с детства люблю читать, поэтому проблем с орфографией и пунктуацией у меня никогда не было, что, конечно же, помогло мне при сдаче ЕГЭ: большинство заданий затруднений не вызвали.

По словам девушки, подготовка к ЕГЭ по истории заняла у нее больше времени. Были в заданиях экзамена сложные вопросы, касающиеся всемирной истории, но с ними она справилась.

Когда ещё не был известен результат ЕГЭ по обществознанию, Елизавета, хоть и оценивала свои шансы достаточно неплохо (где-то на 80 баллов), но на высшую оценку никак не рассчитывала.

- Такой результат для меня стал шоком! Даже самой не верится! – говорит Елизавета. - Наивысшего балла по обществознанию я ожидала меньше всего, но получилось.

В региональном управлении образования и науки считают, что такой результат выпускница получила благодаря постоянной работе. Начиная с 5 класса, Лиза демонстрировала свои знания на Всероссийской олимпиаде школьников. В этом году на областном уровне стала призером сразу по шести предметам: русскому языку, истории, праву, обществознанию, мировой художественной культуре и географии. В 10 классе представила регион на заключительном этапе олимпиады по русскому языку, который проходил в Волгограде. В планах выпускницы поступить на юридический факультет, девушка планирует подавать заявление в пять вузов страны, в том числе и в наши тамбовские университеты.

В истории ЕГЭ нашего региона Елизавета Каширская стала вторым трёхсотбалльником. Напомним, в прошлом году максимальные 100 баллов по трем предметам получил Валерий Бергман, выпускник тамбовского Лицея №6. Валерию удалось набрать наивысшие баллы по профильной математике, русскому языку и информатике. Сейчас молодой человек является студентом МФТИ.