Бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин умер от рака на 73-м году жизни

Последние годы Олег Бетин боролся с раком Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Экс-губернатор Тамбовской области Олег Бетин умер от онкологического заболевания на 73-м году жизни. Он был главой региона более 15 лет, а в 2015 году по собственному желанию ушел в отставку. На этом посту тогда его сменил Александр Никитин. Олег Бетин родился в Тамбове в 1950 году. Он закончил ТИХМ (сейчас это ТГТУ), был аспирантом Московского научно-исследовательского физико-химического института имени Карпова, а также получил образование в Российско-американской школе бизнеса и административного управления при ТГТУ.

Бетин возглавил Тамбовскую область сначала в марте 1995 года, однако в декабре проиграл выборы. Снова в кресло губернатора он сел в 1999 и пробыл на посту до 2015 года, когда решил уйти в отставку по собственному желанию. Затем он чуть больше года проработал заместителем министра строительства и ЖКХ.

В последнее время Олег Бетин был директором Центра экономических исследований рыбного хозяйства ФГБНУ «ВНИРО», а также заместителем Сергея Степашина в Общественном совете при Минстрое России.

Буквально в мае сообщалось, что он стал соавтором монографии «Организационно-экономический механизм повышения эффективности функционирования продуктовых подкомплексов в условиях импортозамещения».